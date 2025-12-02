  1. جامعه
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

قیمت انواع گوشت ﻗﺮﻣﺰ منجمد گوﺳﺎﻟﻪ اعلام شد

قیمت انواع گوشت ﻗﺮﻣﺰ منجمد گوﺳﺎﻟﻪ اعلام شد

طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین، قیمت انواع گوﺷت ﻗﺮﻣﺰ منجمد گوﺳﺎﻟﻪ و گوسفندی (وارداتی و داخلی) اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قیمت انواع گوشت قرمز منجمد گوساله و گوسفندی (وارداتی و داخلی) در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام کرد که به شرح ذیل است:

ران گوساله منجمد داخلی کیلویی ۳۹۵ هزار تومان، منجمد وارداتی کیلویی ۴۶۰ تومان

سردست گوساله منجمد داخلی کیلویی ۳۹۵ هزار تومان، منجمد وارداتی کیلویی ۴۶۰ هزار تومان

گردن گوساله منجمد داخلی کیلویی ۳۹۵ هزار تومان، منجمد وارداتی کیلویی ۴۶۰ هزار تومان

سردست گوسفندی منجمد وارداتی کیلویی ۵۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان

راسته با استخوان گوسفندی کیلویی ۵۴۰ هزار تومان

ران گوسفندی منجمد وارداتی کیلویی ۶۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان

گردن گوسفندی منجمد وارداتی کیلویی ۵۴۰ هزار تومان

ماهیچه گوسفندی کیلویی ۸۵۵ هزار تومان

