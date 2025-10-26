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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

قیمت انواع گوشت قرمز منجمد گوساله و گوسفندی اعلام شد

قیمت انواع گوشت قرمز منجمد گوساله و گوسفندی اعلام شد

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قیمت انواع گوشت قرمز منجمد گوساله و گوسفندی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انواع گوشت قرمز منجمد گوساله و گوسفندی (وارداتی و داخلی) در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

ران گوساله منجمد داخلی کیلویی ۳۹۵ هزار تومان / منجمد وارداتی کیلویی ۴۶۰ تومان

سردست گوساله منجمد داخلی کیلویی ۳۹۵ هزار تومان / منجمد وارداتی کیلویی ۴۶۰ هزار تومان

گردن گوساله منجمد داخلی کیلویی ۳۹۵ هزار تومان / منجمد وارداتی کیلویی ۴۶۰ هزار تومان

سردست گوسفندی منجمد وارداتی کیلویی ۵۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان

ران گوسفندی منجمد وارداتی کیلویی ۶۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان

کد مطلب 6634889

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