قیمت انواع گوشت قرمز منجمد گوساله و گوسفندی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انواع گوشت قرمز منجمد گوساله و گوسفندی (وارداتی و داخلی) در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

ران گوساله منجمد داخلی کیلویی ۳۹۵ هزار تومان / منجمد وارداتی کیلویی ۴۶۰ تومان

سردست گوساله منجمد داخلی کیلویی ۳۹۵ هزار تومان / منجمد وارداتی کیلویی ۴۶۰ هزار تومان

گردن گوساله منجمد داخلی کیلویی ۳۹۵ هزار تومان / منجمد وارداتی کیلویی ۴۶۰ هزار تومان

سردست گوسفندی منجمد وارداتی کیلویی ۵۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان

ران گوسفندی منجمد وارداتی کیلویی ۶۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان