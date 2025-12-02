به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اعلام جزئیات طرح مدیریت ترافیک محورهای شمالی در بازه زمانی سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ تا شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۵، گفت: به‌منظور افزایش ایمنی تردد و مدیریت بار ترافیکی، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها در محورهای هراز، چالوس، فیروزکوه و آزادراه تهران–شمال اجرا می‌شود.

۱. محدودیت تردد موتورسیکلت

تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر چهارشنبه ۱۲ آذر تا ساعت ۸:۰۰ صبح شنبه ۱۵ آذر در محورهای زیر ممنوع است:

کرج – چالوس

هراز

فیروزکوه

تهران – سمنان – مشهد (رفت و برگشت)

۲. محور کرج – چالوس

الف) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج – چالوس همچنان ممنوع است.

ب) محدودیت پیش‌بینی‌شده در صورت ترافیک سنگین:

در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۲، ۱۳و ۱۵ آذر)، در صورت افزایش حجم ترافیک، به صلاحدید پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

ج) محدودیت قطعی روز جمعه ۱۴ آذر:

از ساعت ۱۲:۰۰ اعمال محدودیت برای خودروهایی که مقصد آن‌ها چالوس است در آزادراه تهران–شمال آغاز می‌شود.

از ساعت ۱۳:۰۰ ابتدای پل زنگوله (انتهای شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه می‌شود.

از ساعت ۲۴:۰۰ طرح پایان یافته و محور پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد.

در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان اتمام زودتر طرح وجود دارد.

تردد ساکنان محلی در مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است. اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس دارند، در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال، از ساعت اعلامی، اجازه عبور از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.

۳. محور هراز

الف) تردد کلیه تریلرها همچنان ممنوع است.

ب) تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ۸:۰۰ صبح تا ۲۴:۰۰ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آذر ممنوع است.

ج) در صورت افزایش ترافیک، به صلاحدید پلیس راه، در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۳ و ۱۴ آذر)، محور هراز در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان به شکل مقطعی یک‌طرفه رفت یا برگشت خواهد شد.

۴. محور فشم

در روز جمعه ۱۴ آذر از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، محور فشم از انتهای محور در محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان به سمت خروجی فشم یک‌طرفه می‌شود.

توصیه مهم پلیس راه

سردار کرمی اسد در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های قبلی درباره اجرای عملیات کمرزرد در جاده چالوس و انسداد این محور در ساعات مشخص و نیز با توجه به اتمام این محدودیت در روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۲:۰۰، از تمام مسافران درخواست می‌کنیم پیش از شروع سفر، حتماً از آخرین وضعیت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های محورهای شمال مطلع شده و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.