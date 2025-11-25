به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا، با اعلام جزئیات محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته در محورهای شمالی کشور، گفت: این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بار ترافیکی، افزایش ایمنی و جلوگیری از گره‌های احتمالی اجرا می‌شود و شامل محورهای پرتردد چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران سمنان مشهد است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های ترافیکی و پیش‌بینی افزایش حجم سفر، تمهیدات ویژه‌ای از ۵ تا ۸ آذرماه ۱۴۰۴ برای مدیریت تردد اعمال خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد توضیح داد: تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۵ آذر تا ساعت ۸ صبح شنبه ۸ آذر در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.

وی گفت: در محور کرج–چالوس، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۵، ۶ و ۸ آذر) در صورت افزایش حجم ترافیک، به صلاحدید پلیس محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

وی افزود: محدودیت‌های قطعی روز جمعه ۷ آذر شامل اعمال محدودیت ورود خودروهای مقصد چالوس از ساعت ۱۲ ظهر آزادراه تهران–شمال، مسدود شدن ابتدای پل زنگوله از ساعت ۱۳ و یک‌طرفه شدن مسیر شمال به جنوب از مرزن‌آباد به سمت تهران از ساعت ۱۵ تا نیمه شب است. در صورت کاهش ترافیک، پایان طرح یک‌طرفه زودتر نیز امکان‌پذیر است.

رئیس پلیس راه فراجا توضیح داد: تردد از مسیر جاده قدیم تا پل زنگوله برای ساکنان بلامانع است، اما خودروهای قصد عزیمت به چالوس در روزهای محدودیت، از ساعت تعیین‌شده اجازه حرکت از میدان امیرکبیر به سمت شمال را نخواهند داشت.

وی درباره محور هراز گفت: تردد تمامی تریلرها همچنان ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۵، ۶ و ۷ آذر) ممنوع هستند. در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد درباره محور فشم افزود: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۷ آذر، تردد از انتهای محور پل حاجی‌آباد تا پیچ کلیکان به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم انجام می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: نیروهای پلیس آماده مدیریت ترافیک هستند و رانندگان باید با رعایت مقررات و پرهیز از شتاب، برنامه سفر خود را با محدودیت‌های اعلام‌شده هماهنگ کنند تا سفرهای ایمن و روان در محورهای شمالی داشته باشیم.