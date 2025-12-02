به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان افزود: با توجه به تاکید رئیس جمهور محترم بر استفاده از ظرفیتها، در این شهرستان نیز به لحاظ موقعیت و قابلیتهای خاص باید نهایت استفاده برده شود که تعاونیها در این زمینه باید با برنامه ریزی و به روز رسانی، سازماندهی و نقش بسزایی ایفا کنند.
وی بیان کرد: بازار، تجارت، شیلات و گردشگری از ظرفیتهای خاص شهرستان به شمار می آیند که میتوانند به توسعه و پیشرفت شهرستان از جمله در حوزه اقتصادی و اشتغال کمک شایانی کنند.
فرماندار گناوه در ادامه به وضعیت تعاونی مرزی اشاره کرد و گفت: فعال بودن تعاونی مرزی میتواند کمک شایانی به اقتصاد و معیشت ساکنان بخصوص سهامداران آن داشته باشد.
وی افزود: از رئیس اداره تعاون انتظار دارم که یک نشست با اعضای این تعاونی در فرمانداری برگزار کند.
شرکتهای نفتی بومیان منطقه را بکارگیری کنند
فرماندار گناوه خواستار بکارگیری اشتغال نیروهای بومی در شرکتها و صنایع نفتی مستقر در شهرستان شد.
وی بیان کرد: حفاظت و پاسداری از حوزه نفت در منطقه به عنوان یک سرمایه ملی وظیفهای است که به آن با همراهی مردم پای بند بودهایم، اما با توجه به فعالیت نفت در منطقه و شرکتهای موجود، توقع داریم نسبت به تعهدشان در قبال مسولیتهای اجتماعی بخصوص اشتغال جوانان جویای کار منطقه نگاه ویژه ای داشته باشد.
افتتاح مجموعه ورزشی کارگران در دهه فجر
فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد مجموعه ورزشی کارگران که برای پیگیری رفع موانع و تکمیل آن زحمات زیادی کشیده شده است، برای افتتاح در دهه فجر آماده کنیم.
وی گفت: از رئیس جدید این اداره میخواهیم از فرصت به دست آمده و توانمندی که در وجودشان است در جهت خدمت به همشهریان، تقویت و ارتقای و افزایش تعاونیها به کار ببندد.
در این آئین که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و هیأت همراه حضور داشتند، «حیدر حیدریه» به سمت سرپرست این اداره در شهرستان معارفه و از زحمات و خدمات «عبدالکریم صفایی» رئیس پیشین قدردانی شد.
