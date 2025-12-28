حیدر حیدریه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های بخش تعاون استان بوشهر توسط اتاق تعاون استان و با همراهی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه بستر مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها، عرضه محصولات و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای تعاونی‌هاست، افزود: از همه تعاونی‌های فعال شهرستان گناوه دعوت می‌کنیم با حضور پررنگ در این نمایشگاه، تولیدات و خدمات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناوه ادامه داد: این نمایشگاه از ۲۳ تا ۲۶ دی‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان بوشهر برپا می‌شود و تعاونی‌ها می‌توانند در بازه زمانی ساعت ۱۷ تا ۲۲ به معرفی و فروش محصولات خود بپردازند.

وی حوزه‌های مشارکت تعاونی‌ها را شامل صنایع‌دستی، مواد غذایی، فرش و گلیم، پوشاک، کشاورزی، خدمات و صنعت عنوان کرد و افزود: در کنار اجرای نمایشگاه، برنامه‌هایی همچون آموزش صنایع‌دستی و ارائه مشاوره‌های تخصصی کلینیک‌های کسب‌وکار تعاونی‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گناوه بیان کرد: امید می‌رود تعاونی‌های شهرستان گناوه با حضور فعال در این نمایشگاه، ضمن توسعه بازار فروش، زمینه تعامل و همکاری‌های اقتصادی جدید را فراهم کنند.