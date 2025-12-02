سرهنگ فراهی: ۱۲ شناور حامل سوخت قاچاق در آب های دریای عمان توقیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسینعلی فراهی گفت: در راستای جلوگیری از خروج سرمایه‌های ملی و مبارزه با قاچاقچیان سوخت و کالا، مأمورین این فرماندهی موفق شدند با اتخاذ تدابیر اطلاعاتی و انجام عملیاتی دقیق، از ورود مقادیر زیادی فرآورده نفتی و کالای قاچاق به داخل کشور جلوگیری کنند.

جانشین فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ضمن برشمردن خسارات جبران ناپذیر قاچاق بر پیکره اقتصادی و اجتماعی جامعه، از عزم جدی و برخورد مأمورین دریابانی با قاچاقچیان خبر داد و گفت: مأموران این فرماندهی در حین گشت زنی در سواحل دریای‌عمان، طی یک عملیات موفقیت‌آمیز توانستند با توقیف ۱۲ فروند شناور مقدار ۱۵ هزار و ۶۴۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف نمایند.

وی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ فراهی در پایان ضمن تشکر از همکاری معتمدین، ریش‌سفیدان و اتحادیه‌های لنج‌داران در تأمین امنیت مطلوب مرزهای آبی استان گفت: به منظور برخورد قاطع با هرگونه تجاوز مرزی و قاچاق سوخت، کالا و مواد مخدر، اقدامات گسترده‌ای در سطح مرزهای آبی استان انجام یافته و مأمورین با بهره‌گیری از تجهیزات فنی و گشت‌های ساحلی با هرگونه تحرک قاچاقچیان برخورد خواهند کرد.

