سیستان‌ و بلوچستان در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در مرزهای شرقی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان سیستان و بلوچستان به دلیل هم‌مرزی با دو کشور پاکستان و افغانستان، همواره در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد. افغانستان به‌عنوان مهد تولید و قاچاق مواد مخدر، منبع اصلی ورود محموله‌های سنگین به ایران محسوب می‌شود و مسیرهای مرزی این استان، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال مواد به داخل کشور و سپس به مقصد اروپا است.

در چنین شرایطی، بیکاری گسترده و نبود صنعت پایدار موجب شده بسیاری از جوانان و نوجوانان منطقه به کارهای کاذب و حتی قاچاق روی آورند؛ مسئله‌ای که نه تنها امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند بلکه خانواده‌ها را نیز درگیر معضل اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن کرده است.

با وجود این چالش‌ها، پلیس و نیروهای مرزبانی استان به‌طور هفتگی موفق به کشف محموله‌های بزرگ مواد مخدر می‌شوند؛ کشفیاتی که نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت شبکه‌های قاچاق در این منطقه است. تازه‌ترین نمونه، کشف محموله‌ای نزدیک به دو هزار کیلوگرم متامفتامین (شیشه) توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بود که در پوشش پودر لباسشویی از افغانستان وارد خاک ایران شده و قرار بود به اروپا منتقل شود.

این محموله‌ها می‌توانست صدها خانواده را گرفتار و بیچاره کند، اما با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، پیش از رسیدن به مقصد شناسایی و توقیف شد؛ اقدامی که بار دیگر اهمیت نقش ایران در خط مقدم مبارزه جهانی با مواد مخدر را برجسته می‌سازد.

ایران پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در منطقه است

طالع طاهری رئیس اداره روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر رئیس جمهور در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: امروز کشورهای دنیا، همسایگان و حتی کشورهای اروپایی باید براساس اصل مسئولیت مشترک نقش خود را در این مبارزه ایفا کنند. جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در منطقه و عرصه بین‌الملل بوده و عمدتاً این مسیر را به تنهایی طی کرده است. در حالی که برخی کشورها اقداماتی انجام داده‌اند، اما انصافاً این اقدامات در برابر مجاهدت‌های ایران چشمگیر نیست.

وی خواستار آن شد که نماینده دفتر UNODC پیام امروز را به‌درستی منعکس کند و ادامه داد: از همکاری‌های این دفتر قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این حمایت‌ها در همه زمینه‌ها استمرار یابد تا روزی برسد که با افزایش سطح آگاهی جوامع، شاهد کاهش واقعی مصرف مواد مخدر باشیم.

طاهری با اشاره به موقعیت استان گفت: استان در صف اول مبارزه قرار دارد و عوارض این خط مقدم بودن، فشارهای فراوانی است که همه مشاهده می‌کنند. حضور نمایندگان سازمان ملل در بازدیدهای مختلف، خود گواه شرایط سخت این مبارزه است.

رئیس اداره روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین به برنامه‌های اجراشده در حوزه کاهش تقاضا اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته دو کارگاه آموزشی با حضور اساتید سازمان ملل برای خانواده‌ها برگزار شده است.

برای سلامت جوانان کشورمان با تمام توان مبارزه می‌کنیم

وی با تأکید بر وظیفه شرعی و انسانی ملت ایران گفت: حتی اگر هیچ کشوری کمک نکند، ما موظفیم برای سلامت جوانان کشور و حتی جوانان سایر کشورها، بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، با تمام توان مبارزه کنیم.

طاهری در پایان با اشاره به تحریم‌ها و سیاسی‌شدن موضوع مواد مخدر در خارج از مرزها، اظهار داشت: با وجود همه محدودیت‌ها، همکاری‌های فنی، دوره‌های آموزشی، تجهیز پلیس و انتقال تجربیات ادامه دارد. این تلاش‌ها تأییدی بر نقش مؤثر ایران در مبارزه جهانی با مواد مخدر است.

آمریکا و اسرائیل در تلاش برای آلوده سازی جوانان به مواد مخدر هستند

سردار علی خلیل‌آبادی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: موضوع مواد مخدر، به‌ویژه مواد صنعتی، امروز به یک تهدید جدی برای سلامت جوانان تبدیل شده است.

وی با اشاره به تفاوت قوانین مصرف برخی مواد در کشورهای اروپایی و آسیایی، تأکید کرد: در اسلام هر ماده‌ای که موجب آسیب به بدن شود، حرام است و از همین رو، مواد صنعتی که ارزان و زود اثر هستند، به‌عنوان یک خطر جدی در جمع جوانان شناخته می‌شوند.

خلیل‌آبادی با اشاره به هزینه‌های سنگین مقابله با مواد مخدر گفت: نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی ما جان خود را برای مقابله با ورود، تولید و مصرف این مواد گذاشته‌اند تا جامعه و جوانان ما در سلامت بمانند.

وی افزود: دشمنان جمهوری اسلامی، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، پس از ناکامی در تقابل نظامی، تلاش می‌کنند با نفوذ فرهنگی و گسترش مواد مخدر، جوانان کشور را از مسیر استقلال و پیشرفت دور کنند؛ اما اقدامات بازدارنده و دانش‌بنیان جوانان ایرانی این توطئه‌ها را ناکام گذاشته است.

مصرف مواد مخدر یکی از دلایل رایج سکته‌های مغزی و قلبی در جوانان

معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در اشاره به محموله دو تنی کشف‌شده اخیر گفت: این محموله بسیار بزرگ قرار بود به اروپا صادر شود اما با جانفشانی نیروها کشف و امحا آماده شد.

خلیل‌آبادی خانواده‌ها را مهم‌ترین عامل پیشگیری دانست و تأکید کرد: باید به جوانان توضیح داد که مواد صنعتی چگونه به مغز، قلب و سلامت عمومی آسیب می‌زند و حتی موجب سکته‌های زودرس شده است.

وی همچنین به موضوع استفاده از مواد سنتی در صنایع دارویی اشاره کرد و گفت: این مواد پس از آزمایش، در صورت استاندارد بودن، به مراکز تولید دارو تحویل داده می‌شوند و باقی محموله‌ها باید امحا شوند.

وی افزود: افزایش حق‌الکشف برای نیروهای درگیر در این حوزه در حال پیگیری است.

خلیل‌آبادی گفت: ایجاد مراکز مجهز، ارائه خدمات مناسب و بازگرداندن این افراد به زندگی سالم از اولویت‌های جدی استان است. استمرار این برنامه‌ها نیازمند حمایت همه‌جانبه و توجه ملی به مسئله مبارزه با مواد مخدر است.

۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز برای مبارزه با مواد مخدر تقدیم شده است

علیرضا ملاشاهی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با نگاه ایدئولوژیک و مکتبی خود و توجه جدی به موضوع سلامت انسان‌ها، علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه و کمبود امکانات، همواره در این مسیر مبارزه کرده است.

وی بیان کرد: ما چیزی قریب به چهار هزار شهید و دوازده هزار جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده‌ایم.

ملاشاهی خاطر نشان کرد: آثار سو مواد مخدر صنعتی بسیار گسترده است و مقابله با آن همکاری جمعی می‌طلبد.