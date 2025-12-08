  1. استانها
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

سردارشجاعی: بیش از ۶۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندر چابهار توقیف شد

چابهار- فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از توقیف ۱۱ فروند شناور و کشف ۶۷ هزار لیتر فرآورده‌های سوختی قاچاق از نوع گازوئیل خبر داد.

سردار رضا شجاعی به خبرنگار مهر از توقیف ۱۱ فروند شناور و کشف ۶۷ هزار لیتر فرآورده‌های سوختی قاچاق از نوع گازوئیل خبر داد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، دریابانان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی قاچاق را کشف کنند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیت آمیز توسط دریابانان، بیان کرد: دریابانان در یک عملیات موفق شدند ضمن دستگیری ۱۱ نفر قاچاقچی سوخت، توقیف ۷ فروند شناور مقدار ۶۷ هزار و ۸۴۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

سردار شجاعی در پایان افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۵۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

