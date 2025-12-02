  1. استانها
ورود سامانه ناپایدار به گلستان؛ بارش باران و کاهش دما در راه است

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از امروز سه شنبه استان تحت‌تأثیر جریانات ناپایدار قرار می‌گیرد که پیامد آن افزایش ابر، بارندگی و کاهش دما است.

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، از امروز سه شنبه منطقه به‌تدریج تحت‌تأثیر جریانات ناپایدار قرار گرفته و این شرایط موجب افزایش ابر، بارش باران و کاهش محسوس دما در استان خواهد شد.

وی افزود: با تقویت این جریانات از فردا چهارشنبه، انتظار می‌رود شدت و گستره بارش‌ها در سطح استان افزایش یابد.

به گفته اصحابی، بارش‌ها در ارتفاعات به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی با اشاره به مدت‌زمان فعالیت این سامانه گفت: فعالیت این سامانه بارشی تا ظهر روز پنجشنبه ادامه دارد و پس از آن، جو استان به‌تدریج پایدار خواهد شد.

