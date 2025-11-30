به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد امروز یکشنبه، رفته‌رفته جوی آرام و پایدار در سراسر کشور برقرار می‌شود؛ وضعیتی که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت نیمه غربی با تداوم افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.

اواخر وقت امروز در ارتفاعات شمال‌غرب افزایش ابر رخ می‌دهد. فردا دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به شمال‌غرب، در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، بخش‌هایی از کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز در زنجان، قزوین، البرز و تهران، ابرناکی، رگبار پراکنده و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. با تقویت باد، از غلظت آلاینده‌ها در شمال‌غرب و غرب و از اواخر وقت در دامنه‌های جنوبی البرز در قزوین، البرز، تهران و همچنین اصفهان کاسته خواهد شد.

سه‌شنبه، در ارتفاعات زاگرس مرکزی در جنوب‌غرب و غرب کشور و غرب اصفهان، همچنین شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی و اردبیل، افزایش ابر، وزش باد، رگبار، رعدوبرق و بارش برف پیش‌بینی شده است. بعدازظهر همان روز با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل خزر، در گیلان و شرق اردبیل بارش، وزش باد و کاهش دما آغاز می‌شود.

چهارشنبه در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی، رگبار، رعدوبرق، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد و در ارتفاعات البرز، بارش به‌صورت برف خواهد بود. افزون بر این، در مناطقی از شرق لرستان، ارتفاعات شرق خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، شمال فارس، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز ابرناکی و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

پنج‌شنبه بارندگی در سواحل شمالی ادامه دارد و در خراسان شمالی، خراسان رضوی و ارتفاعات خراسان جنوبی نیز ابرناکی و رگبار پراکنده رخ می‌دهد. این موج بارشی اوایل شب از شمال‌شرق کشور خارج خواهد شد.

‌ براساس هشدار سطح زرد هواشناسی، افزایش شدید غلظت آلاینده‌ها تا سه‌شنبه ۱۱ آذر ادامه دارد.

منطقه اثر شامل:

• یکشنبه ۹ آذر: تبریز

• دوشنبه ۱۰ آذر: تهران، کرج، اصفهان، مشهد

• سه‌شنبه ۱۱ آذر: مشهد

در این بازه، شاخص آلودگی در بسیاری از مناطق به حد ناسالم برای همه گروه‌ها می‌رسد و در صورت کنترل‌نشدن منابع آلاینده، امکان ثبت شاخص خطرناک نیز وجود دارد. توصیه می‌شود مصرف سوخت‌های فسیلی مدیریت شود، فعالیت صنایع آلاینده محدود گردد، ترددهای غیرضروری کاهش یابد و از ورزش در فضای باز پرهیز شود. دستگاه‌های ذی‌ربط نیز باید پایش مداوم کیفیت هوا را در دستور کار قرار دهند.