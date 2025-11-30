سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی نقشههای پیشیابی اظهار کرد: امروز یکشنبه و فردا دوشنبه جو استان نسبتاً پایدار است و در برخی ساعات وزش باد و خیزش گرد و غبار پیشبینی میشود.
وی افزود: از روز سهشنبه با عبور امواج کمدامنه از تراز میانی جو، بارشهای پراکنده در سطح استان آغاز خواهد شد و چهارشنبه شدت و گستره این بارشها افزایش مییابد.
جعفری با تشریح شرایط جوی روز چهارشنبه گفت: در بسیاری از نقاط استان رگبار و رعد و برق، در ارتفاعات ریزش پراکنده برف، پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید انتظار میرود. این وضعیت با شدت کمتر تا روز پنجشنبه ادامه دارد و پس از آن، جو بهتدریج پایدار میشود.
وی همچنین به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: صبح روز گذشته گرگان با سه درجه سردترین شهر استان بود و آققلا با ۲۳ درجه دما جز گرمترین نقطه استان گزارش شد.
به گفته جعفری، حداقل دمای امروز گرگان سه درجه و بیشینه دمای پیشبینیشده برای امروز ۱۹ درجه سانتیگراد است.
نظر شما