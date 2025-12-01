ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین خروجی نقشههای پیشیابی اظهار کرد: امروز جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم است و تنها در برخی ساعات وزش باد و خیزش گرد و غبار پیشبینی میشود.
وی با اشاره به تغییرات جوی از میانه هفته افزود: از روز سهشنبه با عبور امواج کمدامنه در ترازهای میانی جو، شرایط برای وقوع بارشهای پراکنده در استان مهیا خواهد شد.
معقولی ادامه داد: چهارشنبه با تقویت این سامانه، بر شدت و گستره بارشها افزوده میشود و در بسیاری از نقاط استان شاهد رگبار، رعد و برق، مه و وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در این مدت ارتفاعات، ریزش پراکنده برف دور از انتظار نیست.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به تداوم نسبی این وضعیت گفت: شرایط ناپایدار با شدت کمتر تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و از اواخر همان روز، جو استان بهتدریج آرام و پایدار میشود.
