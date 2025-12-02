فرمانده سپاه سیدالشهدا ازبرگزاری نمایشگاه دستاوردهای زنان در ری خبرداد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولی زاده، بعد از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای بسیج جامعه زنان در ری خبر داد.
فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران، در حاشیه برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: نمایشگاه اسوه بسیج علاوه بر نمایش دستاوردهای بسیجیان در زمینههای مختلف، نماد همبستگی و توانمندی مردمی است که توانستهاند با همافزایی و همکاری، مشکلات محلات خود را حل کنند و به خدماترسانی به مردم بپردازند.
وی با اشاره به نقش مؤثر فعالیتهای محلهمحور افزود: این نمایشگاهها در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و سازندگی، فضای مجازی، دفاعی – امنیتی، علمی، تربیتبدنی، اردویی، تعلیم و تربیت، تعالی زن و خانواده و محلهمحوری به تبیین خدمات بسیج میپردازد.
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران تأکید کرد: استمرار همکاریهای مردمی و حضور بسیج در پیشگیری از مشکلات و بحرانها ضروری است و همه باید با همگرایی بیشتر در ساخت جامعهای مبتنی بر خدمت و مشارکت نقشآفرینی کنند.
