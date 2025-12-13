به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولیزاده، در جمع خبرنگاران، از برگزاری آئین تجلیل از مدیران سرمایه انسانی بسیج و بسیجیان شاخص سال ۱۴۰۴ در مرکز آموزشی امامت اسلامشهر خبر داد و گفت: این مراسم با حضور مسئول سرمایه انسانی بسیج سازمان بسیج کشور و مسئولان سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران برگزار شد.
وی در ادامه، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: نشست تخصصی مسئولان سرمایه انسانی بسیج در استان تهران با هدف تبیین مأموریتها، تکالیف و برنامههای پیشروی این حوزه برگزار شد و هماهنگیهای لازم برای اجرای سیاستها و برنامهها انجام گرفت.
ولیزاده با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در هفته بسیج افزود: بسیج یک ثروت ملی است که باید به صورت نسلبهنسل منتقل شود و از همین رو، یکی از مهمترین رسالتهای سرمایه انسانی بسیج، جذب، شناسایی و آمادهسازی نسلهای جدید برای نقشآفرینی در آینده کشور است.
فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران با تأکید بر رویکرد محلهمحور بسیج تصریح کرد: بخش مهمی از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم و بسیج در محلههای اسلامی متمرکز است و این راهبرد باید با همکاری مردم، دولت و مجموعه بسیج در سطح محلات اجرایی شود؛ سپاه سیدالشهدا (ع) نیز طرحهای ویژهای برای تقویت برنامههای محلهمحور پیشبینی کرده است.
وی با اشاره به اجرای طرح «شهیدپرور» در هفته بسیج بیان کرد: استان تهران حدود دو هزار و ۶۰۰ شهید بسیجی دارد و در قالب این طرح، تیمهایی متشکل از فرماندهان نواحی، مدیران بنیاد شهید و مسئولان حوزهها و پایگاهها به دیدار خانوادههای معظم شهدا اعزام شدند و از رزمندگان و جانبازان بسیجی دوران دفاع مقدس نیز سرکشی به عمل آمد.
ولیزاده در پایان با قدردانی از مسئولان سرمایه انسانی بسیج در سطح استان تهران خاطرنشان کرد: این نشستها مقدمهای برای برنامهریزی دقیقتر در حوزه جذب، توانمندسازی و انسجام نیروهای بسیجی استان تهران است و مسیر فعالیتهای آینده بر همین اساس دنبال خواهد شد.
