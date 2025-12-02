به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سیامک طاووسی اصل اقدامات انجام شده صنعت پالایش نفت کشور در حوزه بهبود کیفیت سوخت کشور در دولت چهاردهم را تشریح کرد.

وی گفت: با در سرویس قرارگرفتن واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت آبادان در آذرماه سال گذشته و راه‌اندازی واحد تصفیه نفت‌گاز هیدروژنی پالایشگاه شیراز تا پایان آذرماه سال جاری و در سرویس عملیاتی قرار گرفتن آن، کیفیت تمامی نفت‌گاز تولیدی پالایشگاه شیراز به میزان ۴ میلیون لیتر در روز به یورو ۵ ارتقا می‌یابد و سهم تولید فرآورده نفت‌گاز یورو ۴ و ۵ از تمامی تولید نفت‌گاز کشور با ده درصد افزایش از ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۶۴ درصد در سال جاری خواهد رسید.

بهره‌برداری از دوطرح ارتقای کیفیت بنزین موتور

وی افزود: با در سرویس قرار گرفتن واحد RFCC شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند پس از بازسازی اساسی در سال جاری و رفع تنگناهای عملیاتی و همچنین تکمیل طرح ایزومریزاسیون پالایشگاه شیراز در دولت چهاردهم، میزان تولید بنزین یورو ۴ و ۵ در شرکتهای پالایشی در آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که نسبت به آذرماه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۲۵ و ۸ درصد افزایش یافته است.

مدیرهماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت پالایش و پخش تأکید کرد: ۹۰ درصد بنزین موتور تولیدی کشور دارای میزان آروماتیک، گوگرد و اولفین منطبق بر استاندارد یورو ۴و ۵ است.

طاووسی با تاکید بر اینکه طبق قانون هوای پاک در کلانشهرهای کشور توزیع نفتگاز و بنزین موتور با استاندارد یورو انجام می‌شود، تصریح کرد: طرح ارتقای کیفیت پالایشگاه تهران با سرمایه گذاری بالغ بر ۳۲۰ میلیون یورو و پیشرفت فیزیکی ۷۹ درصد نیز انتظار می‌رود در نیمه نخست سال بعد در سرویس قرار بگیرد.

وی افزود: با این اقدام ضمن اضافه شدن ۱.۵ میلیون لیتر در روز به میزان تولید بنزین موتور کشور و با تبدیل همه بنزین تولیدی به گرید یورو ۵، روزانه ۸ میلیون لیتر به سبد تولید و توزیع بنزین یورو ۴ و ۵ کشور اضافه می‌شود.

تحویل نفت کوره کم سولفور به نیروگاه‌های کشور

وی همچنین از تولید و تحویل فرآورده نفت کوره کم سولفور (ATR-140) شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند برای نخستین بار با محتوای ۰.۵ درصد وزنی گوگرد به عنوان سوخت پاک به میزان ۴۲۰ میلیون لیتر از پالایشگاه به انبارنفت مجاور پالایشگاه با نظارت و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست بین نیروگاه‌های عمده مصرف‌کننده سوخت مایع خبر داد.

وی گفت: مجموع اقدامات صورت گرفته نشان از اولویت ارتقای کیفی سوخت در صنعت پالایش دولت چهاردهم است که با جدیت و تلاش شبانه‌روزی تمامی پرسنل زحمتکش این صنعت دنبال می‌شود.