مهار آتش‌سوزی یک فروند شناور باربری در اسکله کیش

کیش- جانشین پایگاه دریابانی کیش از مهار آتش‌سوزی یک فروند شناور باربری در یکی از اسکله های کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاویدمنش، جانشین پایگاه دریابانی کیش گفت: عصر روز دوشنبه مأموران پایگاه دریابانی و عوامل آتش نشانی با اقدامی سریع، موفق به مهار آتش‌سوزی یک فروند شناور باربری، شدند و از گسترش آتش سوزی در اسکله جلوگیری کردند.

وی افزود: حادثه آتش سوزی ساعت ۱۷ رخ داد و با حضور به موقع تیم‌های دریابانی، آتش نشانی و عوامل اداره بنادر، شعله‌های آتش پیش از گسترش و تهدید سایر شناورها خاموش شد.

سرهنگ جاویدمنش با اشاره به اینکه این اقدام علاوه بر حفاظت از جان خدمه شناور، مانع از خسارات سنگین به تأسیسات بندری و محیط زیست دریایی منطقه شد، گفت: آمادگی عملیاتی پلیس در شرایط بحرانی، نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش کیش دارد.

