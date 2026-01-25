به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر امور خارجه ترکیه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره مباشر گفت: آنکارا از دولت سوریه در تلاش‌هایش برای حل مشکلات امنیتی و حفظ ثبات حمایت می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت سوریه افزود: بسط حاکمیت دولت مرکزی بر تمامیت ارضی این کشور برای تضمین ثبات پایدار ضروری است.

این مقام ترک همچنین تصریح کرد ترکیه با هرگونه اقدام در راستای ایجاد موجودیت‌های تجزیه‌طلبانه، به‌ویژه در شمال سوریه مخالف است.

در چند روز اخیر به دنبال توافق آتش‌بس میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، روند انتقال کنترل بخش‌هایی از شمال و شرق این کشور به رژیم جولانی در حال انجام است و در همین چارچوب ترکیه نیز علناً از این سیر تحولات حمایت کرده است.

همزمان آنکارا بارها موضع خود را در رد هرگونه تشکیل نهاد یا موجودیت تجزیه‌طلب در شمال سوریه تکرار کرده و بر لزوم پیوستن گروه‌های مسلح به ساختار نظامی یکپارچه سوریه تأکید داشته است.

گفتنی است که آتش‌بس چند روزه میان دمشق و قسد به مدت بیشتری تمدید شده و گفتگوها برای اجرای توافق امنیتی و ادغام نیروها ادامه دارد. امری که می‌تواند نقشه راه جدیدی را در مدیریت منطقه‌ای بحران سوریه رقم بزند.

* مینا یاری قره شیران