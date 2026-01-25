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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۱۰

ترکیه: هیچ موجودیت جدایی‌طلبی در شمال سوریه را نمی‌پذیریم

ترکیه: هیچ موجودیت جدایی‌طلبی در شمال سوریه را نمی‌پذیریم

معاون وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به تحولات امنیتی سوریه، بر حمایت آنکارا از حکومت این کشور در مسیر حفظ ثبات و لزوم صیانت از وحدت سرزمینی سوریه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر امور خارجه ترکیه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره مباشر گفت: آنکارا از دولت سوریه در تلاش‌هایش برای حل مشکلات امنیتی و حفظ ثبات حمایت می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت سوریه افزود: بسط حاکمیت دولت مرکزی بر تمامیت ارضی این کشور برای تضمین ثبات پایدار ضروری است.

این مقام ترک همچنین تصریح کرد ترکیه با هرگونه اقدام در راستای ایجاد موجودیت‌های تجزیه‌طلبانه، به‌ویژه در شمال سوریه مخالف است.

در چند روز اخیر به دنبال توافق آتش‌بس میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، روند انتقال کنترل بخش‌هایی از شمال و شرق این کشور به رژیم جولانی در حال انجام است و در همین چارچوب ترکیه نیز علناً از این سیر تحولات حمایت کرده است.

همزمان آنکارا بارها موضع خود را در رد هرگونه تشکیل نهاد یا موجودیت تجزیه‌طلب در شمال سوریه تکرار کرده و بر لزوم پیوستن گروه‌های مسلح به ساختار نظامی یکپارچه سوریه تأکید داشته است.

گفتنی است که آتش‌بس چند روزه میان دمشق و قسد به مدت بیشتری تمدید شده و گفتگوها برای اجرای توافق امنیتی و ادغام نیروها ادامه دارد. امری که می‌تواند نقشه راه جدیدی را در مدیریت منطقه‌ای بحران سوریه رقم بزند.

* مینا یاری قره شیران

کد مطلب 6731545

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    نظرات

    • سیروان ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      1 6
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      تجزیه طلبی یک توطئه از جانب غرب بوده برای درهم گسیختگی خاورمیانه و تسلط راحت و غارت و کنترل راحت تر آمریکا میلیاردها دلار صرف تسلیحات کرده هر ساله تا یکسری برایشان بجنگند و منطقه رو نا امن کنند. این تفکرات تجزیه طلبی باید ریشه کن بشه
      • ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
        1 3
        ارتش تروریستی ترکیه خودش کلی ظلم در حق کوردها انجام داده. جولانی خودش سرکرده گروهک داعش بوده. حرف مفت میزنه
    • ... ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      نابودی دولت ترکیه و تجزیه آن باید هدف اصلی مردم کردهمه بخشهای کرد ستان شود چون ترکها بودن خودشونو تو نبود مردم کرد می بینند پس نبودن دولت ترکیه یعنی بودن مردم کرد و این باید به یک هدف مهم و استراتژی تبدیل شود متاسفانه ترکها قانون(تنازع برای بقا) را به بهترین شکل دارن معنی می کنند

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