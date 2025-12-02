به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران عصر روز سه‌شنبه (۱۱ آذر) با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی از نفوذ و فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی تا عصر پنجشنبه هفته جاری خبر داد.

در این مدت در استان تهران به ویژه ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق، ارتفاعات مه آلود و گاهی بارش برف، در بخش‌های غربی و جنوبی به‌ویژه طی چهارشنبه گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

هوای پایتخت سه درجه سرد می‌شود

آسمان تهران روز چهارشنبه صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای پنج و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

براساس اطلاعات هواشناسی تهران، از بازه زمانی سه‌شنبه هفته جاری تاکنون شنبه هفته آینده بیشینه دمای پایتخت از ۱۶ به ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌رسد یعنی هوا در این مدت سه درجه سردتر می‌شود. همچنین کمینه دمای این کلانشهر به طور میانگین بین هشت تا ۱۰ درجه متغیر است.

همچنین آسمان تهران برای روز پنج شنبه نیز همراه با بارش پراکنده باران و وزش باد با حداقل دمای پنج و حداکثر دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی خواهد شد.