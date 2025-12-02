به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (سهشنبه، ۱۱ آذر)، در چند ساعت گذشته بیشترین بارشها به ترتیب در کنگاور، کامیاران، مریوان و آبدانان ثبت شده، و در استان تهران نیز آبعلی با حدود ۴ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را داشته است.
وی افزود: امروز حوالی ظهر، یک موج بارشی از ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و حتی یزد عبور میکند و این مناطق باید منتظر بارندگی باشند.
به گفته اصغری، در شمالغرب کشور نیز یک سامانه بارشی فعال است و احتمال بارش برف و باران در شمال استانهای آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی و اردبیل وجود دارد.
این کارشناس هواشناسی بیان کرد: در سواحل دریای خزر نیز از امشب تا ظهر پنجشنبه (۱۳ آذر)، بارشها از غرب به شرق به تدریج سنگین میشود. بارشهایی در سطح کثیف کردن خودروها نیز در بخشهایی از استانهایی مانند سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و حتی جنوبیتر یعنی خراسان جنوبی مورد انتظار است و فردا (چهارشنبه، ۱۲ آذر) در برخی نقاط این استانها احتمال رگبارهای قابل توجه وجود دارد.
وی یادآور شد: بر اساس الگوهای فعلی، امروز بعدازظهر وزش باد شدید در استانهای کرمانشاه، همدان، مرکزی و زنجان رخ میدهد و احتمال واژگونی سازههای موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی وجود خواهد داشت.
اصغری در پایان تاکید کرد: آخر هفته در نیمه غربی و نیمه شمالی کشور، کاهش شدید دما رخ میدهد و به احتمال زیاد جمعه شب، تهران سردترین شب خود از ابتدای مهرماه تاکنون را تجربه خواهد کرد.
