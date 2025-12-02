  1. اقتصاد
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

فعالیت دو سامانه بارشی در ۱۵ استان کشور؛ هشدار نسبت به بارش‌های سنگین

یک‌ کارشناس هواشناسی با اشاره به فعالیت همزمان دو سامانه بارشی در ۱۵ استان کشور گفت: شدت بارندگی‌ها در برخی مناطق قابل توجه است و احتمال بارش برف، رگبارهای سنگین و وزش بادهای مخرب وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر)، در چند ساعت گذشته بیشترین بارش‌ها به ترتیب در کنگاور، کامیاران، مریوان و آبدانان ثبت شده، و در استان تهران نیز آبعلی با حدود ۴ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را داشته است.

وی افزود: امروز حوالی ظهر، یک موج بارشی از ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و حتی یزد عبور می‌کند و این مناطق باید منتظر بارندگی باشند.

به گفته اصغری، در شمال‌غرب کشور نیز یک سامانه بارشی فعال است و احتمال بارش برف و باران در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی و اردبیل وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: در سواحل دریای خزر نیز از امشب تا ظهر پنجشنبه (۱۳ آذر)، بارش‌ها از غرب به شرق به تدریج سنگین می‌شود. بارش‌هایی در سطح کثیف کردن خودروها نیز در بخش‌هایی از استان‌هایی مانند سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و حتی جنوبی‌تر یعنی خراسان جنوبی مورد انتظار است و فردا (چهارشنبه، ۱۲ آذر) در برخی نقاط این استان‌ها احتمال رگبارهای قابل توجه وجود دارد.

وی یادآور شد: بر اساس الگوهای فعلی، امروز بعدازظهر وزش باد شدید در استان‌های کرمانشاه، همدان، مرکزی و زنجان رخ می‌دهد و احتمال واژگونی سازه‌های موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی وجود خواهد داشت.

اصغری در پایان تاکید کرد: آخر هفته در نیمه غربی و نیمه شمالی کشور، کاهش شدید دما رخ می‌دهد و به احتمال زیاد جمعه شب، تهران سردترین شب خود از ابتدای مهرماه تاکنون را تجربه خواهد کرد.

    • فریاد IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      15 8
      پاسخ
      با سلام جان مادرت آقای اصغری کمتر وعده الکی به مردم بده
    • IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      8 3
      پاسخ
      فعلا که خبری نیست
    • بیبی IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 1
      پاسخ
      فعلا خبری نیست
    • حسین IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      شاید کشور دیگه ای رو داره میگه ،کشور ما ایران که سالهاست خبری نیست . البته حرفش هم قشنگه ،شما فقط بگو بارش سنگین تا ما با حس نوستالژی بارون لذت ببریم . وگرنه واقعیت بارش سنگین وجود نداره .
    • راحیل IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      6 2
      پاسخ
      خداروشکربارندگی شروع شده
    • در‌وغ نگیدبه مردم کدوم بارندگی CA ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      5 1
      پاسخ
      دروغ به مردم نگین خبری از بارندگی تا دوماه دیگه نیست
    • ناصر IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 3
      پاسخ
      اره باران میاد
    • نیما IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 1
      پاسخ
      شیراز یه قطره بارونم نیومده
    • هموطن DE ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      عزیز من بجای اینکه بگی وعده الکی نده بگو انشاالله دوم انسان باید همیشه با امید با دیگران حرف بزنه اونایی که حس منفی میدن مثل خودت حال دیگران رو بد می کنند الا حس خوب ما را گرفتی انشالله که میزنه همین امسال هم همه خشکسالی ها در کشور ما و هرجای دنیا خشکسالی هست برطرف میشه توکل کن به خدا دل آرام گیرد بیاد خدا اگر تیغ عالم بجنبد زجا. نبرد رگی تا نخواهد خدا. خدیا برآن رحمت رو ببار پر بار و بی ضرر انشاالله
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      نوش جون هممون.خدایا شکرت.خدایا فقط به خودت پناه می‌بریم .تو رو به بزرگیت قسم تنهامون نزار و از سر گناهان همه ما بگذر.خیلی دوستت داریم .
    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 1
      پاسخ
      دو هفته هست که ابر آسمان را می گیرد اما بارشش جای دیگر است ..عجیب است آسمان و هواشناسی و. هم قدیمی‌اش ...
    • عباس IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 2
      پاسخ
      فقط دروغ وپیش بینی الکی
    • بابک IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      روز دوشنبه بارید طرف ما، آذربایجان غربی

