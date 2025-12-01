به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: از روز چهارشنبه (۱۲ آذر) موج سرمای شدید و غیرعادی از سمت شمال غرب وارد کشور می‌شود و روز پنجشنبه (۱۳ آذر) تقریباً نیمه غربی ایران را به طور کامل در برمی‌گیرد.

وی افزود: افرادی که استخرهای پرورش ماهی دارند حتماً باید ژنراتورهای برق اضطراری را آماده نگه دارند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند. بامداد جمعه (۱۴ آذر) نیز برای مردم سواحل خزر و استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی هوای نسبتاً سرد پیش‌بینی شده است.

اصغری بیان کرد: براساس پیش‌بینی‌های قبلی، امروز (دوشنبه، در استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، زنجان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان با افزایش ابر، بارش باران آغاز شده است.

به گفته این کارشناس هواشناسی، اگر الگوی نقشه‌ها ثابت بماند، از فردا (سه‌شنبه، ۱۱ آذر) بارش‌های نسبتاً سنگین از سمت دریای خزر آغاز می‌شود که اوج آن روز چهارشنبه است و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: علاوه بر این، روز چهارشنبه شمال شرق و حتی مناطق مرکزی مانند استان یزد و نیمه شمالی استان کرمان نیز باید منتظر بارندگی باشند.

اصغری در پایان با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی در نیمه دوم هفته خاطرنشان کرد: با چنین وضعیتی امید می‌رود برای چند روز از آلودگی شدید هوا خبری نباشد، البته به شرطی که منابع آلاینده نیز تا حد ممکن کنترل شوند.