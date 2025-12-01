  1. اقتصاد
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

بارش‌های سنگین از فردا آغاز می‌شود؛ هشدار موج سرمای شدید از چهارشنبه

کارشناس هواشناسی گفت: اگر الگوی نقشه‌های هواشناسی ثابت بماند از فردا (سه‌شنبه، ۱۱ آذر) بارش‌های نسبتا سنگینی در سواحل دریای خزر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: از روز چهارشنبه (۱۲ آذر) موج سرمای شدید و غیرعادی از سمت شمال غرب وارد کشور می‌شود و روز پنجشنبه (۱۳ آذر) تقریباً نیمه غربی ایران را به طور کامل در برمی‌گیرد.

وی افزود: افرادی که استخرهای پرورش ماهی دارند حتماً باید ژنراتورهای برق اضطراری را آماده نگه دارند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند. بامداد جمعه (۱۴ آذر) نیز برای مردم سواحل خزر و استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی هوای نسبتاً سرد پیش‌بینی شده است.

اصغری بیان کرد: براساس پیش‌بینی‌های قبلی، امروز (دوشنبه، در استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، زنجان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان با افزایش ابر، بارش باران آغاز شده است.

به گفته این کارشناس هواشناسی، اگر الگوی نقشه‌ها ثابت بماند، از فردا (سه‌شنبه، ۱۱ آذر) بارش‌های نسبتاً سنگین از سمت دریای خزر آغاز می‌شود که اوج آن روز چهارشنبه است و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: علاوه بر این، روز چهارشنبه شمال شرق و حتی مناطق مرکزی مانند استان یزد و نیمه شمالی استان کرمان نیز باید منتظر بارندگی باشند.

اصغری در پایان با اشاره به تداوم شرایط ناپایدار جوی در نیمه دوم هفته خاطرنشان کرد: با چنین وضعیتی امید می‌رود برای چند روز از آلودگی شدید هوا خبری نباشد، البته به شرطی که منابع آلاینده نیز تا حد ممکن کنترل شوند.

زهره آقاجانی

    نظرات

    • عدنان IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      21 12
      پاسخ
      خداوند متعال ما ایرانیان را با کاهش بارندگی مورد آزمایش قرار نده.
      • راست میگه بایه مقدارپول مورد آزمایش قراربده IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        13 14
        راست میگه با یه مقدار پول مارو مورد آزمایش قرار بده زودترجواب میده
    • ناشناس IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      25 5
      پاسخ
      از امسال به بعد بارندگی در کشور فراوان خواهد بارید. و خشکسالی تمام خواهد شد و بارندگی های بی نظیری امسال و سالهای آینده اتفاق خواهد افتاد که همه مردم انگشت به دهان خواهند ماند و تمام سدها پر از آب خواهد شد و رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی داعمی جریان می یابد. دریاچه ارومیه هم پر از آب خواهد شد و کشاورزی در کشور رونق پیدا خواهد کرد
    • Rr IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      4 8
      پاسخ
      انشالله این بارش هم ما راسرکار گذاشته گویا.هی امروز فردا امروز فردا اگربباره ماه نورانی پنج شنبه رانمیبینیم
    • IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      15 0
      پاسخ
      فکر میکنم .بارش ها اکثرا تو زمستان بهار اتفاق میفته.وخشکسالی نیست ایشالا به امیدخدا
    • IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 1
      پاسخ
      به نظر یه جوری میگه که آماده باشین و صد تا حرف دیگه که خودش باور کرده بارون میباره
    • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 2
      پاسخ
      خب تا حالا تعطیلی برا آلودگی بود از هفته بعد تعطیلی برا سردی هوا رو شروع کنید!!!
    • IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      6 2
      پاسخ
      ای مخلوقات که ادعا میکنید دعا دیگه فایده نداره....ابر بسازید..باران بسازید.بوشهر تشنه بارانه...کمک
    • قمر مجدی IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      6 3
      پاسخ
      بارش یک رحمت اللهی است خداوند متعال از این طریق ما را امتحان میکند شکر خود دانا وتواناست باز میسپاریم به عزت متعالی خودش
      • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        3 1
        امتحان چی مگه میخواد استخداممون کنه چرا هر روز بدتر میشید
    • جباری IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      13 1
      پاسخ
      این آقا اصغری هیچکدام از پیش بینی‌هایش درست نبوده لطفاً نظرات ایشون را در اخبار تون نگذارید
    • بیژن IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      تهرانم که رو نقشه نیست . زیر دود محو شده
    • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      1 0
      پاسخ
      تورا خدا الکی مدارس تعطیل نکنید این بچه ها چه گناهی کردن که باید بیسواد بار بیان از قدیم الایام این سرما خوردگی آنفلوآنزا بوده منتها به جور دیگه .بارندگی که تا زانو می‌رفتیم تو برف اما مدارس تعطیل نمیکردن چه سیاست غلطی .حالا کلان شهر تعطیل میکنید این شهرهای کوچیک چه دلیلی دارید .تورا به هرکس می‌پرستید تعطیل نکنید آنلاین چه معنی میده .همه ناراضیند هرکس مریض شد میشینه خونه اش تا خوب شده .امروز آنفلوآنزا فردا بارندگی پس فردا آلودگی هوا هر روز به بهانه ای
    • IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خداکنه. ان‌شاءالله😔
    • IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      دعا همیشه کارساز نیست باید راضی به رضای خدا بود . البته دعا ونیایش و شاکر وراضی بودن وظیفه بندگی‌ما است . دوا ودرمان هم همیشه جوابگو نیست . خداوند انشاالله دعای خوبان را در حق ما بندگان ناسپاس هم استجابت کند . لطفا باهمه‌چیز شوخی نکنید خدارا شاکر باشیم تا نعمتهایمان را بیشتر کند . کفران نعمت وناسپاسی اصلا خوب نیست .
    • IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 1
      پاسخ
      خداوند به حال همه ی ما رحم کنه.انشاالله

