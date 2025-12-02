  1. اقتصاد
تشدید بارش برف و باران تا روز پنجشنبه؛ کاهش محسوس دما در راه است

یک مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به تشدید بارش‌ها تا روز پنجشنبه گفت: سامانه فعال بارشی در مناطق مرکزی، سواحل خزر و دامنه‌های زاگرس موجب کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور خواهد شد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی ایران گفت: امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر) با تداوم فعالیت سامانه بارشی در مناطق مرکزی و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، از غلظت آلاینده‌های جوی کاسته می‌شود.

وی افزود: امروز در مناطقی از اصفهان، غرب سواحل خزر، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و ارتفاعات شمال‌غرب، افزایش ابر، بارش باران، وزش باد شدید موقت و در نواحی مرتفع بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان بیان کرد: روز چهارشنبه (۱۲ آذر) در استان‌های ساحلی دریای خزر، بخش‌هایی از مرکز و شمال‌شرق همچنین دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی، بارش‌ها تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۲ آذر) و پنجشنبه (۱۳ آذر) در نوار شمالی کشور کاهش دما پیش‌بینی می‌شود و در بخش‌هایی از استان‌های ساحلی خزر، شمال‌شرق و غرب سواحل خزر بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: آسمان تهران امروز (۱۱ آذر) صاف تا قسمتی ابری و غبارآلود پیش‌بینی می‌شود و از اواخر وقت نیز وزش باد ملایم خواهیم داشت، و حداقل دمای تهران ۷ درجه و حداکثر آن ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

زهره آقاجانی

    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      22 12
      پاسخ
      هر چی میگید دروغه
      • رها IR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        8 3
        درسته داره بارون میادشهرمون
    • فریدون IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      11 20
      پاسخ
      گفتار درمانی در راه است ، متشکریم متشکریم
    • حسن DE ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      8 8
      پاسخ
      آخه کدوم برف از اول پاییز هی دارید میگید این هفته بارون میاد بارون میاد برف میاد هیچی هم ندیدیم خدا شاهده
    • ایوب US ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      از تابستان گقتن پر بارش ترین پاییز داریم هشدا. نارجی و قرمز و سیاه پاییز که اومد گفتن کم بارش ترین ۴۰ سال اخیر. بعد چن روزه میگن کرمانشاه نوراباد بارندگیه یه قطرم باران نمیاد میگن سرده مراقب باشین بعد از تابستان هم گرم تره
    • صمد IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      4 5
      پاسخ
      یاسوج برف شدید اومده
    • IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      والا ما که بارونی ندیدیم
    • هاشم IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خدا رو شکر مشهد الان بارونیه
    • زهرا IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      الان شهر ما تو شمال شرق داره باران میادش شدید

