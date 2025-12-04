پوتین: تشکیل دولت مستقل فلسطین راه حل بحران غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه شبکه روسیا الیوم، پوتین تأکید کرد که مسکو همچنان در چارچوب سازمان ملل در تلاشها برای حل مسئله فلسطین مشارکت خواهد داشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین، کلید حل بحران باریکه غزه است.
پوتین در گفتوگو با شبکه «ایندیا تودی» اظهار داشت: «درست است که باید درباره شیوههای اداره غزه فکر کنیم تا تمامی اختیارات به فلسطینیها منتقل شود».
پوتین با بیان اینکه چنین گزینههایی هماکنون میان کشورهای عربی، همسایگان و حتی ایالات متحده مطرح است، افزود: «این بخشی از روند سازمان ملل است و ما همواره در این فرآیند حضور داشتهایم و با دوستانمان ادامه خواهیم داد».
پوتین بار دیگر تأکید کرد که ایجاد دولت مستقل فلسطین تنها مسیر دستیابی به راهحل پایدار در غزه است. او همچنین به موضوع آزادی اسرا اشاره کرد و گفت این اقدام گامی اساسی در چارچوب تلاشها برای حل مناقشه فلسطین بوده است.
به گفته او، آنچه تاکنون با ابتکار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا محقق شده و در درجه نخست باز گرداندن اسیران اسرائیلی، «مهمترین گام» در مسیر حل بحران فلسطین است.
رئیسجمهور روسیه در سخنرانی پیشین خود در مجمع بینالمللی «والدای» نیز اعلام کرده بود که مسکو بهطور کلی آماده حمایت از پیشنهاد ترامپ درباره غزه است، اما انتقال مدیریت باید بهطور کامل به تشکیلات فلسطینی واگذار شود.
پوتین تأکید کرد که حمایت روسیه از هر ابتکار، وابسته به میزان پایبندی آن به راهحل دو دولت است؛ راهحلی که به گفته او کلید پایان مناقشه فلسطینی–اسرائیلی محسوب میشود.
او همچنین بر ضرورت شفافیت در سازوکارها و جدول زمانی انتقال اختیارات مدنی و امنیتی به فلسطینیها تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد که باید مشخص شود اداره بینالمللی غزه چه مدت ادامه خواهد داشت و چه زمانی اختیارات مدنی و امنیتی به فلسطینیها منتقل میشود، زیرا به گفته او «اداره بینالمللی نمیتواند جایگزین دائمی حاکمیت فلسطینی باشد».
