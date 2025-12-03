  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۲

پرداخت وام تحصیلی آغاز شد؛ اعلام زمان پرداخت وام ودیعه مسکن

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از آغاز پرداخت وام‌های تحصیلی خبر داد.

شاپور رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال‌های گذشته، پرداخت وام‌های دانشجویی معمولاً پس از پایان فرایند ثبت‌نام و در بهمن‌ماه انجام می‌شد، اما امسال پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای و پس از تأیید دانشگاه‌ها آغاز می‌شود.

وی افزود: فرآیند ثبت‌نام وام تحصیلی و وام ودیعه مسکن دانشجویان آغاز شده و پس از تأیید دانشگاه‌ها و ارسال اطلاعات به صندوق، وام‌ها پس از بررسی کارشناسان صندوق پرداخت می‌شود.

به گفته رمضانی، روز گذشته وام تحصیلی برای حدود ۱۳۰۰ دانشجو پرداخت شده و پیش‌بینی می‌شود از اوایل هفته آینده نیز پرداخت وام ودیعه مسکن آغاز شود.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به تغییر در شیوه پرداخت وام‌ها گفت: در سال‌های گذشته، وام‌ها پس از ثبت‌نام همه متقاضیان تجمیع و سپس پرداخت می‌شد، اما امسال پرداخت‌ها بلافاصله پس از ثبت‌نام و تأیید دانشگاه‌ها انجام می‌شود تا دانشجویان سریع‌تر از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

رمضانی همچنین از آغاز ثبت‌نام وام شهریه و وام ضروری از ۱۳ آذرماه خبر داد و تأکید کرد: پرداخت این وام‌ها نیز همانند وام تحصیلی به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد.

زهرا سیفی

