پرداخت وام تحصیلی آغاز شد؛ اعلام زمان پرداخت وام ودیعه مسکن

شاپور رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال‌های گذشته، پرداخت وام‌های دانشجویی معمولاً پس از پایان فرایند ثبت‌نام و در بهمن‌ماه انجام می‌شد، اما امسال پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای و پس از تأیید دانشگاه‌ها آغاز می‌شود.

وی افزود: فرآیند ثبت‌نام وام تحصیلی و وام ودیعه مسکن دانشجویان آغاز شده و پس از تأیید دانشگاه‌ها و ارسال اطلاعات به صندوق، وام‌ها پس از بررسی کارشناسان صندوق پرداخت می‌شود.

به گفته رمضانی، روز گذشته وام تحصیلی برای حدود ۱۳۰۰ دانشجو پرداخت شده و پیش‌بینی می‌شود از اوایل هفته آینده نیز پرداخت وام ودیعه مسکن آغاز شود.

سرپرست صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به تغییر در شیوه پرداخت وام‌ها گفت: در سال‌های گذشته، وام‌ها پس از ثبت‌نام همه متقاضیان تجمیع و سپس پرداخت می‌شد، اما امسال پرداخت‌ها بلافاصله پس از ثبت‌نام و تأیید دانشگاه‌ها انجام می‌شود تا دانشجویان سریع‌تر از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

رمضانی همچنین از آغاز ثبت‌نام وام شهریه و وام ضروری از ۱۳ آذرماه خبر داد و تأکید کرد: پرداخت این وام‌ها نیز همانند وام تحصیلی به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد.