پرداخت وام به بیش از ۸۱ هزار دانشجوی علوم پزشکی در ترم جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حمید رئیسی معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: با پرداخت چهار هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال انواع وامهای ۱۷ گانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، پرونده پرداخت وامهای تحصیلی و ضروری دانشجویان در ترم اول سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ بسته شده است.
وی ابراز داشت: بر این اساس تا پایان روز کاری ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ حدود ۸۱ هزار و ۲۰۰ دانشجو تعداد ۸۹ هزار و ۷۰۰ فقره انواع وامهای ۱۷ گانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت را دریافت کردند و پرونده پرداخت وامهای تحصیلی و ضروری در ترم اول سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ بسته شد.
رئیسی تصریح کرد: سایر تسهیلات روزانه تا اواسط اسفند ماه امکان پرداخت خواهند داشت.
