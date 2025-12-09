پرداخت وام به بیش از ۸۱ هزار دانشجوی علوم پزشکی در ترم جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حمید رئیسی معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: با پرداخت چهار هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال انواع وام‌های ۱۷ گانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، پرونده پرداخت وام‌های تحصیلی و ضروری دانشجویان در ترم اول سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ بسته شده است.

وی ابراز داشت: بر این اساس تا پایان روز کاری ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ حدود ۸۱ هزار و ۲۰۰ دانشجو تعداد ۸۹ هزار و ۷۰۰ فقره انواع وام‌های ۱۷ گانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت را دریافت کردند و پرونده پرداخت وام‌های تحصیلی و ضروری در ترم اول سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ بسته شد.

رئیسی تصریح کرد: سایر تسهیلات روزانه تا اواسط اسفند ماه امکان پرداخت خواهند داشت.