۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

پرداخت وام به بیش از ۸۱ هزار دانشجوی علوم پزشکی در ترم جاری

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از پرداخت بیش از ۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال وام ۱۷گانه به ۸۱ هزار و ۲۰۰ دانشجو خبر داد و اعلام کرد پرونده وام‌های تحصیلی و ضروری ترم اول بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حمید رئیسی معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: با پرداخت چهار هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال انواع وام‌های ۱۷ گانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، پرونده پرداخت وام‌های تحصیلی و ضروری دانشجویان در ترم اول سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ بسته شده است.

وی ابراز داشت: بر این اساس تا پایان روز کاری ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ حدود ۸۱ هزار و ۲۰۰ دانشجو تعداد ۸۹ هزار و ۷۰۰ فقره انواع وام‌های ۱۷ گانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت را دریافت کردند و پرونده پرداخت وام‌های تحصیلی و ضروری در ترم اول سال تحصیلی ۰۵-۱۴۰۴ بسته شد.

رئیسی تصریح کرد: سایر تسهیلات روزانه تا اواسط اسفند ماه امکان پرداخت خواهند داشت.

شبنم درخشان

