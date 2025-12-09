رشد ۴۰۰ درصدی تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارشی تازه از تحولات گسترده در حوزه تسهیلات دانشجویی طی چهار سال اخیر خبر داد.

بر اساس این گزارش، مصوبات هیئت امنا موجب شده تا از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، انواع وام‌های تحصیلی، رفاهی و حمایتی با رشد چند برابری همراه شود.

در بخش حمایت‌های خانواده، میزان وام ازدواج از ۱۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان و وام تولد فرزند از ۳ میلیون به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین سقف وام‌های ضروری ویژه با رشدی دو تا سه برابری تا ۹ میلیون تومان ارتقا یافته است.

صندوق رفاه اعلام کرد که حمایت از دانشجویان متأهل نیز به‌طور قابل توجهی تقویت شده و وام تحصیلی متأهلی و حق اولاد نسبت به سال‌های گذشته رشد محسوسی داشته است.

در حوزه تسهیلات اختصاصی، برای دستیاران پزشکی وام ضروری در دو سطح ۳۰ میلیون تومان برای مجردها و ۴۰ میلیون تومان برای متأهلین پرداخت می‌شود. پوشش بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی و اعطای ودیعه مسکن نیز از دیگر خدمات ویژه این گروه عنوان شده است.

بر اساس مدل جدید تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۴، مبلغ این وام برای تهران ۱۵۰ میلیون تومان، برای کلان‌شهرها ۱۲۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

صندوق رفاه همچنین در بخش تسهیلات فرهنگی و زیارتی، وام حج و عتبات عالیات را با تفکیک سفرهای هوایی و زمینی و در قالب مبالغ جدید ارائه می‌کند.