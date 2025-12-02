به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری عصر سه شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری برگزار شد، افزود: با ابلاغ مصوبات سفر به بانک مرکزی و بانک‌های عامل، شعب بانکی در استان موظف‌اند بدون هرگونه تأخیر فرآیند پرداخت تسهیلات مصوب را آغاز کنند.

وی با اشاره به روند بررسی و انتخاب طرح‌ها اظهار کرد: در مراحل مقدماتی، طرح‌ها بر اساس توجیه اقتصادی، ظرفیت اشتغال‌زایی و حداقل چالش‌های مربوط به وثایق انتخاب شدند تا در زمان پرداخت، مانعی از سوی سیستم بانکی ایجاد نشود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان تأکید کرد زمان‌بندی پرداخت تسهیلات باید روشن، دقیق و قابل رصد باشد و گفت: بانک‌های عامل موظف‌اند تا پایان هفته سهمیه‌های ابلاغی خود را از بانک مرکزی دریافت کرده و گزارش عملکرد ارائه دهند.

ازهاری همچنین با اشاره به توزیع شهرستانی تسهیلات یادآور شد: سهمیه تسهیلات تبصره ۱۵ و تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری برای همه شهرستان‌ها مشخص شده و فرمانداران باید هر پانزده روز یک‌بار جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری را برگزار و روند پرداخت تسهیلات و رفع موانع را پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: عملکرد شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی طی سه‌ماهه آینده مبنای بازتخصیص سهمیه‌ها خواهد بود و در صورت ضعف عملکرد، جابه‌جایی سهم تسهیلات میان شهرستان‌ها و دستگاه‌ها انجام می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به بسته ارزی پیشنهادی استان گفت: پیگیری‌های انجام‌شده در صندوق توسعه ملی موجب نهایی شدن حدود ۴۶۰ میلیون دلار از بسته ۱.۱ میلیارد دلاری استان شده و ۱۰۰ میلیون دلار این بسته نیز قطعی و در مرحله پایانی توسط بانک تجارت قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات، شفافیت عملکرد و جلوگیری از برگشت اعتبارات افزود: دستگاه‌های اجرایی باید علاوه بر معرفی طرح‌ها، متقاضیان را تا مرحله دریافت تسهیلات همراهی کنند تا پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان وارد فاز اجرا شوند.

ازهاری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت ثبت عملکرد دستگاه‌ها در سامانه رصد گفت: بر اساس گزارش اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، از مجموع ۲۲ هزار و ۶۶۲ فرصت شغلی، تاکنون تنها ۶ هزار و ۹۱۴ مورد ثبت شده است.

به گفته وی، کاهش سهم ثبت‌شده عمدتاً به دستگاه‌های حمایتی مربوط است و انتظار می‌رود با تسریع در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، بخش قابل توجهی از این عقب‌ماندگی جبران شود.

وی همچنین اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را اقدامی مؤثر در تسهیل حسابرسی مالیاتی دانست و افزود: ثبت کامل صورت‌حساب‌های الکترونیکی موجب می‌شود فرایند رسیدگی به پرونده‌ها به‌ویژه در حوزه صادرات و استرداد مالیات با سرعت بیشتری انجام گیرد و دستگاه‌های اجرایی باید این موضوع را جدی بگیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان گفت: در جریان سفر اخیر ریاست‌جمهوری به این استان، ۵۰۳ طرح سرمایه‌گذاری با مجموع ارزش بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی و ریالی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.