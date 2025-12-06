انتقاد فرماندار گیلانغرب از کندی پرداخت تسهیلات بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه عصر شنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد و موضوعات مرتبط با اشتغال و تسهیلات بانکی شهرستانها مورد بررسی قرار گرفت.
صادق خدادادی فرماندار گیلانغرب در این جلسه با اشاره به اقدامات انجامشده در شهرستان گفت: در مجموع ۱۱۹ طرح با اعتباری بیش از ۳۹۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۴۹۰ نفر در شهرستان تعریف شده است.
وی با انتقاد از عملکرد بانکها افزود: از ۱۴ پرونده حوزه بهداشت و درمان که به بانک صادرات معرفی شده، تاکنون تنها یک پرونده به مرحله پرداخت رسیده است.
گلایه از روند کند معرفی طرحها
خدادادی ادامه داد: در حوزه صنعت، معدن و تجارت ۱۸ طرح با اعتباری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان احصا شده، اما تاکنون تنها دو طرح به بانک معرفی شده و هیچیک به مرحله پرداخت نرسیدهاند.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیلگری اظهار کرد: فلسفه برگزاری این جلسات، گرهگشایی از مشکلات سرمایهگذاران و تسریع در روند پرداختهاست، نه صرفاً ارائه آمارهای کاغذی.
انتقاد از آمارهای غیرواقعی
فرماندار گیلانغرب با صراحت بیان کرد: صرف ثبت در سامانهها بدون منجر شدن به پرداخت واقعی، نوعی آمارسازی است و باید پرداخت واقعی به دست سرمایهگذار ملاک عملکرد قرار گیرد.
وی تصریح کرد: با سه ماه باقیمانده تا پایان سال و روند فعلی، عملاً امکان جذب کامل اعتبارات وجود ندارد.
وضعیت سایر دستگاهها
خدادادی به عملکرد دستگاههای حمایتی اشاره کرد و گفت: از مجموع ۳۸ پرونده معرفیشده به صندوق تعاون، ۳۱ مورد هنوز منجر به پرداخت نشده است.
وی افزود: بنیاد علوی با تعهد ۲۸۲ مورد، هنوز ۵۷ پرونده بلاتکلیف دارد و کمیته امداد نیز با تعهد ۲۵۰ مورد، تنها ۳۸ پرونده را به مرحله ثبت رسانده است.
فرماندار گیلانغرب در پایان تأکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با حضور میدانی در شهرستانها، پیگیر مشکلات باشند و اگر گرهی وجود دارد، بهصورت شفاف در همین جلسات مطرح شود تا با اختیارات استانی و ملی برطرف گردد.
