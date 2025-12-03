زائری: اجرای ناقص مصوبه رفع تعهد ارزی باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زائری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان گفت: مشکلات مربوط به صدور بارنامه و اعمال معافیتهای مالیاتی برای صادرکنندگان فرش دستباف برطرف شده و مسیر فعالیت این بخش تسهیل شده است.
وی درباره رفع تعهد ارزی افزود: سقف رفع تعهد صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته، اما سازمان توسعه تجارت هنوز اجرای کامل این تصمیم را نپذیرفته و فعالان همچنان با چالشهایی مواجهاند. این موضوع در دست پیگیری است.
زائری یکی از مهمترین مشکلات صنایع را تعرفههای برق و اعلام دیرهنگام نرخها عنوان کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ افزایشهای متعدد و غیرقابل پیشبینی در قیمت برق اعمال شده است. در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود اعلام نرخها در اردیبهشت، افزایش مجدد در مهر و آبان انجام شد که خلاف قانون است.
افزود: «در حوزه آب نیز صنایع با محاسبه نرخهایی چند برابر قیمت واقعی روبهرو هستند که از طریق مجلس در حال پیگیری است.
وی درباره عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام، از جمله شمش، توضیح داد: مطابق بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، وضع عوارض صادراتی در دستور کار است و پس از بررسیهای کارشناسی، پیشنهادهای اصلاحی اتاق ایران به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده است.
رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران همچنین از تداوم چالشها در حوزه انرژی از جمله قطعی برق و گاز خبر داد و گفت: پیگیری برای کاهش آثار قطعیها، اصلاح تعرفهها و اجرای آراء دیوان عدالت اداری با جدیت دنبال میشود.
زائری به عملکرد صعودی اتاق بازرگانی زنجان اشاره کرد و افزود: «رتبه این اتاق از ۲۶ در سال ۱۴۰۱ به ۱۹ در سال ۱۴۰۲ و ۷ در سال ۱۴۰۳ رسیده و در نیمه نخست ۱۴۰۴ به رتبه یک کشور ارتقا یافته است.
رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران این موفقیتها را حاصل تعامل سازنده بخش خصوصی، تلاش اعضای شورای گفتوگو، دبیرخانه فعال و همراهی مسئولان استانی دانست و تأکید کرد: بهبود محیط کسبوکار نیازمند پیگیری مستمر و همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی است و این مسیر با قوت ادامه خواهد یافت.
