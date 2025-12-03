علیرضا غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله اول المپیادهای علمی دانش‌آموزی سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ از هشتم آذرماه آغاز شده و تا هجدهم ماه جاری ادامه دارد.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند در این بازه زمانی با مراجعه به نشانی my.medu.ir برای شرکت در المپیادهای علمی ثبت‌نام کنند.

رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به رشته‌های این دوره گفت: المپیادهای علمی شامل ۱۴ رشته است که ۷ رشته اصلی با سهمیه کنکور شامل ریاضی، کامپیوتر، شیمی، زیست‌شناسی، نجوم و اخترفیزیک، فیزیک و ادبیات و ۷ رشته نوین شامل سواد رسانه، مدیریت، اقتصاد و حکمرانی، جغرافیا، علوم زمین، نانو، سلول‌های بنیادی و هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: آزمون مرحله اول در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و نتایج این مرحله نیز در اسفندماه اعلام می‌شود.