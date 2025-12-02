۴۱ عکاس در «جهانی فجر» از صلح، ایستادگی و دفاع گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش عکس و ویدیو با محورهای روایت صلح، ایستادگی و دفاع در جشنواره جهانی فیلم فجر طراحی شد و با این رویکرد عکس‌هایی از کشورهای مختلف به جشنواره رسید. پس از بررسی آثار، گزینشی صورت گرفت که در پی آن آثار ۴۱ عکاس به جشنواره راه یافت.

این آثار از کشورهای ایران، عراق و لبنان هستند، از ایران آثار ۳۷ عکاس در نمایشگاه عکس جشنواره به نمایش گذاشته شده است و سه عکس از عکاس عراقی و سه عکس از عکاسان لبنانی بر دیوارهای نمایشگاه نقش بسته است.

اسامی عکاسانی که آثار آنها در این دوره از جشنواره به نمایش گذاشته شده به این شرح است:

فرهاد بابایی، سعید قاسمی، سبحان فرج ون، محمد میرزایی نیری، آرش مظاهری همت، سمانه پورعبدالله، بهروز احمدی، علی الفهداوی(عراق)، مریم داورنیا، فاطمه علی‌پور، فائزه کابلی، حسین توحیدی فرد، پیمان حمیدی‌پور، علیرضا مختاری، بهمن نوری، مهتاب باقرزاده شاخالی، علی نجات بخش اصفهانی، سودابه شایگان، امیرعلی نواده شهلا، مهدی حسنی، حمید اسود، مسعود شهرستانی ، محسن زارع، شهلا کلانتری، حسن شیروانی، عادل باخدا، علی حامد حق دوست، علی شریف‌زاده، علی معرف، محمدرضا علیمددی، محمدمهدی پورعرب، مرضیه سلیمانی، علی حدادی اصل، هادی دهقان‌پور، زهره سلیمی، محمد حسن سلامی (لبنان)، ماهر ابوطالب قمر (لبنان)، محمدحسن شحادی (لبنان)، میثم طاهرخانی، رضا فلاحی مطلق و مقداد مددی.

این بخش از جشنواره به مدیریت مهدی آشنا برگزار شد. در این عکس‌ها تحولات جنگ تحمیلی ۱۲روزه از منظر هنری و به‌ویژه از قاب دوربین عکاسان ایرانی و خارجی بررسی شده است.