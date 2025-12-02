جشنواره جهانی فیلم فجر در ایستگاه پایانی؛ برگزیدگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه ۱۱ آذر مراسم اختتامیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در هنر شهر آفتاب شیراز برگزار شد.
در این مراسم که با سخنرانی روح الله حسینی دبیر جشنواره، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسینعلی امیری استاندار شیراز و رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی همراه بود برگزیدگان در بخشهای مختلف معرفی شدند.
از جمله هنرمندانی که در مراسم اختتامیه حضور داشتند، میتوان به علی نصیریان، داریوش مودبیان، علیرضا خمسه، ایرج طهماسب، محمود کلاری، مهدی کرمپور، کمال تبریری، رضا میرکریمی، رضا بابک، همایون اسعدیان، محمد حمیدیمقدم، حبیب ایلبیگی، صدف اسپهبدی، الهام اخوان، هدی زین العابدین و … اشاره کرد.
اجرای مراسم را فرزاد حسنی برعهده داشت و در بخشهایی از این آئین محمد معتمدی به اجرای برنامه پرداخت.
تجلیل از رضا میرکریمی و آلفرد یعقوبزاده از جمله بخشهای این مراسم بود.
پس از پخش ویدئویی از رضا میرکریمی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود کلاری فیلمبردار شناختهشده و کمال تبریزی کارگردان سینمای ایران برای تقدیر از رضا میرکریمی روی صحنه آمدند.
میرکریمی در سخنان کوتاهی گفت: خوشحالی خودم را ابراز میکنم از اینکه جشنواره جهانی فیلم فجر به صورت مستقل برگزار میشود. همچنین خوشحالم که خارج از پایتخت و در مکانی بسیار مناسب در شهر شیراز برگزار میشود. آرزوی خوبی برای آینده این جشنواره دارم، بخشی از عمرم را برای این جشنواره گذاشتم و نمیتوانم بیتفاوت باشم. امیدوارم هر سال جشنواره باشکوهتر برگزار شود. این حلقهای غیرسیاسی و فرهنگی با سینمای جهان است که روی بزرگترین مزیت ما یعنی سینما استوار شده است. سینما بهترین دستاورد ما پس از انقلاب است. سینمای ما در منطقه سرآمد است و در جهان حرفها برای گفتن دارد.
برگزیدگان بخشهای مختلف به شرح زیر هستند:
معرفی برگزیدگان بخش عکس و ویدئو
با حضور آلفرد یعقوبزاده، بهروز شعیبی و مجید سعیدی برگزیدگان بخش عکس و ویدئو معرفی شدند.
دیپلم افتخار بهترین اثر بخش فیلمهای ۶۰ ثانیهای به علی توسلی اهدا شد.
سیمرغ بهترین عکس به سبحان فرجون اهدا شد.
در ادامه فیلم برگزیده ۶۰ ثانیهای بخش عکس و ویدئو برای مخاطبان به نمایش درآمد.
معرفی برگزیدگان بخش زیتون شکسته
در ادامه برگزیدگان بخش زیتون شکسته معرفی شد، دیپلم افتخار این بخش به «از زمین صفر» به تهیهکنندگی رشید مشهراوی محصول فلسطین، قطر، سوئیس و دانمارک اهدا شد.
سیمرغ بهترین فیلم به «آنچه از تو مانده است» به کارگردانی شیرین دعبیس، تولید مشترک آلمان، قبرس، فلسطین، اردن، یونان، قطر و عربستان سعودی اهدا شد.
رشید مشهراوی در پیامی تصویری که ارسال کرده بود، بیان کرد: من از فلسطین هستم، مؤسس و ناظر هنری آموزشگاهی در فلسطین خوشحالم که این فیلم در یکی از مهمترین بخشهای جشنواره انتخاب شده است. از داوران تشکر میکنم که این فیلم را مستحق دریافت جایزه دانستند این جایزه ساکنان غزه را تشویق میکند فیلم بسازند و به این باور میرسند که سینما میتواند برای آنها نجاتدهنده باشد روزهای خوبی را برای همه آرزو میکنم.
اهدای جوایز بخش چشمانداز
پس از پخش ویدئویی از داوران بخش چشمانداز، این داوران روی صحنه آمدند.
سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم «ریورستون» از سریلانکا، به کارگردانی الیت راتنایک اهدا شد.
در این مراسم اعلام شد سیمرغ بلورین بهترین فیلم بهطور مشترک به ۲ اثر اهدا میشود و جایزه نقدی میان آنها تقسیم خواهد شد.
سیمرغ اول به «راند ۱۳» از تونس، به کارگردانی محمد علی نهدی و تهیهکنندگی ملیک کوچباتی اهدا شد.
اعطای جوایز بخش مسابقه بینالملل
در ادامه مراسم داوران بخش بینالملل روی سن حاضر شدند.
در این بخش سیمرغ بهترین فیلم به «درس آموختهها» به کارگردانی بالینت سیملر از مجارستان اهدا شد.
سیمرغ بهترین کارگردانی به «مارس تا مه» به کارگردانی مارتین پاول رپکا از چک اهدا شد.
سیمرغ بهترین فیلمنامه به «به من نگاه کن» النا کیسلوا و آن دری کونچالوفسکی و به کارگردانی ولادیمیر گراماتیکوف از روسیه اهدا شد.
سیمرغ بهترین مشارکت هنری (دستاورد هنری) به احمد مالک بازیگر «بوی پدرم» تعلق گرفت.
سیمرغ جایزه ویژه هیئت داوران به «بازگشت رودخانه» به کارگردانی ماساکازو کانکو و محصولی از ژاپن رسید. این جایزه را مایومی فوکوهارا تهیهکننده اثر دریافت کرد.
