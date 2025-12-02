۵۰۰ درخت در هنگ مرزی دهلران غرس شد

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این پویش با همکاری هنگ مرزی شهرستان دهلران برگزار و امروز به صورت نمادین بیش از ۳۰ اصله درخت در ستاد هنگ مرزی غرس شد.

وی ضمن تقدیر از فرمانده هنگ مرزی شهرستان دهلران گفت: تعداد ۵۰۰ اصله نهال برای توسعه فضایی سبز در پاسگاه‌ها مرزی شهرستان در اجرای طرح یک میلیارد نهال در اختیار هنگ مرزی قرار گرفته است.

فرهادی به تداوم پویش‌ها در شهرستان دهلران اشاره کرد و گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده تا آخر اسفند ماه هر هفته یک پویش در شهرستان اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: منابع طبیعی شهرستان آمادگی ارائه نهال رایگان به روستاها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی برای تحقق طرح یک میلیارد نهال در شهرستان را دارد.