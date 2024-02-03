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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۷

مدیرکل شیلات خوزستان بیان کرد؛

اشتغال ۶۰ هزار نفر در زمینه شیلات خوزستان

اشتغال ۶۰ هزار نفر در زمینه شیلات خوزستان

اهواز- مدیرکل شیلات خوزستان گفت: ۱۶ هزار نفر در زمینه آبزی پروری و ۴۴ هزار نفر در بخش فعالیت‌های صیادی استان مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سوری بعد از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران از ارائه تسهیلات به ۸۱ طرح شیلاتی از محل بنیاد برکت در شهرهای استان خوزستان خبر داد و بیان کرد: این طرح‌ها مبلغی معادل ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در حوزه صید و صیادی و آبزی پروری و در شهرهای ساحلی تسهیلات دریافت کرده‌اند.

مدیرکل شیلات خوزستان افزود: ۱۵۴ طرح شیلاتی به میزان ۲۷۷ میلیارد تومان نیازمند تسهیلات هستند که در صورت تأمین اعتبار آماده دریافت تسهیلات از محل‌های اعتباری مختلف به منظور تکمیل و راه اندازی خواهند بود.

وی تصریح کرد: صنعت شیلات نه تنها در زمینه امنیت غذایی بلکه در معیشت مردم هم مؤثر است و در این رابطه معیشت ۶۰ هزار نفر (۱۶ هزار نفر در زمینه آبزی پروری و ۴۴ هزار نفر در بخش فعالیت‌های صیادی) به این صنعت وابسته هستند.

سوری در ادامه آخرین آمار تولیدات شیلاتی خوزستان را بیش از ۱۲۵ هزار تن اعلام کرد و افزود: سهم تولیدات آبزی پروری با ۷۶ هزار و ۵۰۰ (۶۱ درصد کل تولیدات) و صید از دریا بالغ بر ۴۸ هزار تن (۳۹ درصد کل تولیدات) ارزیابی شده است.

وی، تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های شیلاتی را جزو موضوعات اولویت‌دار اداره کل شیلات خوزستان دانست و گفت: امسال بزرگترین طرح پرورش ماهیان خاویاری خوزستان در شهرستان گتوند با ظرفیت تولید ۱۷۵ تن فیله و ۵ تن خاویار و طرح ۳۹۵ هکتاری پرورش میگو در هندیجان، با ظرفیت تولید سالانه ۹۰۰ تن میگو وارد مدار تولید شده است.

مدیرکل شیلات خوزستان عنوان کرد: در گشت‌های ساحلی و دریایی نیروهای یگان حفاظت در یکسال گذشته تعداد ۳۰۲ شناور متخلف توقیف و پرونده تخلفات صیادی برای متهمان برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6013172

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