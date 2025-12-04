افزایش ۲۶۹ درصدی صید ماهی در گلستان از آغاز فصل صید

اسماعیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل صید از ۱۵ مهرماه آغاز شد، اظهار کرد: تا تاریخ ۱۰ آذر، مجموع صید ماهی در استان به ۶۹ تن رسیده و این میزان نسبت به سال گذشته ۲۶۹ درصد افزایش داشته است.
وی با تأکید بر اینکه گونه کفال بیشترین سهم را در سبد صید امسال دارد، افزود: از کل صید انجام شده، ۶۶ تن مربوط به کفال بوده و عملاً بخش غالب برداشت صیادان استان را تشکیل میدهد.
جباری درباره عملکرد شرکتهای صیادی اظهار کرد: میانگین صید هر شرکت در این مدت هفت هزار و ۶۴۴ کیلوگرم بوده که نسبت به سال گذشته ۳۱۰ درصد رشد داشته است.
مدیرکل شیلات گلستان همچنین از رشد تلاش صیادی خبر داد و گفت: صیادان استان از ابتدای فصل تا دهم آذر ۳۳۸ نوبت پرهکشی انجام دادهاند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۲ درصد بیشتر است.
وی در ادامه درباره وضعیت صید گونههای خاویاری توضیح داد: در همین مدت ۷۵ قطعه ماهی خاویاری توسط صیادان استان صید شد که به دلیل استاندارد نبودن اندازه و مناسب نبودن برای برداشت ذخایر، با نظارت کارشناسان شیلات دوباره به دریا بازگردانده شدند.
جباری با اشاره به تداوم فعالیت صیادان اظهار کرد: فصل صید در گلستان تا پایان فروردینماه ادامه دارد و این روند همچنان در جریان است.
