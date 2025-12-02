  1. سلامت
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن فرهادی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با تشریح آخرین وضعیت آلودگی هوا گفت: شاخص ثبت‌شده در ساعت ۹ صبح امروز ۹۴ بود و بر همین اساس دستورهای اولیه صادر شد. مطابق استانداردهای علمی، تصمیم‌گیری نهایی باید بر پایه میانگین ۲۴ ساعته انجام شود، بنابراین تا ساعت ۹ صبح فردا دوباره وضعیت آلودگی بررسی و اعلام می‌شود.

وی با توضیح اثر سرمای شب بر افزایش آلودگی افزود: در فصل سرما، هوای سرد شب موجب ایستایی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود اعداد ایستگاه‌ها در ساعات شب و بامداد افزایش پیدا کند. بخشی از افزایش امروز نیز می‌تواند ناشی از همین پدیده باشد. به همین دلیل، لازم است عدد ۹ صبح فردا نیز بررسی شود تا روشن شود افزایش مربوط به سرمای شب بوده یا پایداری آلودگی ادامه دارد.

توصیه‌های وزارت بهداشت برای دانش‌آموزان

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به نگرانی خانواده‌ها گفت: دانش‌آموزانی که بیماری‌های زمینه‌ای یا مشکلات تنفسی دارند یا درحال حاضر به آنفلوانزا و بیماری‌های مشابه مبتلا هستند، بهتر است فردا در مدرسه حضور پیدا نکنند.

او همچنین تأکید کرد: زنگ ورزش در فضای باز به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. مدارس نباید دانش‌آموزان را در حیاط نگه دارند؛ مواجهه با هوای آزاد باید حداقل باشد.

فرهادی تاکید کرد: افراد حساس و دارای سابقه بیماری‌های تنفسی باید با ماسک استاندارد در مدرسه حاضر شوند.

وی گفت: با توجه به اینکه فردا آخرین روز کاری هفته در بسیاری از شهرستان‌های استان تهران است، رعایت احتیاط اهمیت بیشتری دارد.

وضعیت دورکاری و حضور کارکنان

فرهادی در پاسخ به سوالی درباره دورکاری تصریح کرد: فردا چهارشنبه ۱۲ آذرماه، روز کاری اعلام شده و کارکنان باید در محل کار خود حاضر شوند. اگر پس از محاسبه آخرین وضعیت ایستگاه‌ها مشخص شود که شاخص‌ها همچنان بالاتر از حد استاندارد است، هشدارهای لازم صادر و جلسه اضطرار دوباره تشکیل می‌شود.

دلیل عدم تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس

وی با اشاره به اینکه زمان تصمیم‌گیری اولیه شاخص ۹۴ بوده، توضیح داد: عدد ۹۴ در بازه‌ای قرار دارد که معیارهای تعطیلی مدارس یا آموزش غیرحضوری فعال نمی‌شود. به همین دلیل، پیشنهادی برای غیرحضوری شدن آموزش ارائه نشده بود.

او افزود: به محض ثبت نتایج جدید ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، وزارت بهداشت نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

