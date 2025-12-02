مصرف این غذاها در هوای آلوده فراموش نشود

مهدیه پوریزدان‌پناه، پزشک و متخصص تغذیه و رژیم‌درمانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: در روزهای آلوده، مصرف لبنیات نباید به بهانه‌های معمولی مانند «سردی» محدود شود و شیر و سایر لبنیات باید حتماً در برنامه غذایی قرار بگیرند و به اندازه کافی دریافت شوند، حتی حداقل یک تا دو واحد بیشتر از حد معمول توصیه می‌شود.

پوریزدان‌پناه هشدار داد: مصرف مواد غذایی مضر در این ایام چندین برابر آسیب‌رسان است و باید به شدت محدود شود و سرخ‌کردنی‌ها باید در خانه تا حد امکان کم شوند، زیرا پخت و پز در فضای خانه می‌تواند آلودگی داخلی را افزایش دهد.

وی همچنین توصیه کرد: غذاهای مناسب فصل، به ویژه سوپ‌ها، باید در وعده‌های غذایی روزانه گنجانده شوند.

به گفته این متخصص؛ مصرف هیچ مکمل یا ویتامینی بدون نظر پزشک توصیه نمی‌شود و افراد سالم با مصرف روزانه میوه‌ها، سبزیجات و لبنیات به اندازه کافی نیازهای بدن خود را تأمین می‌کنند.

وی افزود: افراد سالم با رعایت سه تا پنج واحد میوه و سبزیجات و مصرف مناسب لبنیات، بدون نیاز به مکمل‌ها، می‌توانند بدن خود را در برابر اثرات آلودگی هوا مقاوم کنند.