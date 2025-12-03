هوای اصفهان قابل قبول شد؛ ۳ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح چهارشنبه دوازدهم آذرماه با میانگین ۷۶ AQI در شرایط قابل قبول قرار گرفت.

هوای اصفهان پس از دوازده روز آلودگی پیاپی، در پی ورود سامانه جوی ناپایدار و وزش باد از عصر روز گذشته روز به بهبود رفت و امروز در شرایط قابل قبول قرار گرفته است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های میرزا طاهر و ۲۵ آبان با عدد ۴۶ و دانشگاه صنعتی ۴۷ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

همچنین ایستگاه خیابان احمدآباد و بزرگراه خرازی با عدد ۹۱، پارک زمزم ۹۷، رودکی ۷۳، رهنان ۸۷، زینبیه ۷۷، سپاهان‌شهر ۸۰، خیابان فیض ۷۵، فرشادی ۹۸، بولوار کاوه ۵۱، ولدان ۷۸ و هزار جریب ۶۶ AQI در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۱۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در کردآباد (جی) قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

امروز نیز ایستگاه خمینی شهر و کاشان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و قهجاورستان قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

