به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی افزود: مقاومت میکروبی به سرعت در حال اوج‌گیری است و این موضوع به تهدیدی گسترده برای کشورها تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه آنتی‌بیوتیک‌ها سلاح اصلی مقابله با میکروب‌ها محسوب می‌شوند، ادامه داد: تولید یک آنتی‌بیوتیک جدید حداقل ۳۰ تا ۴۰ سال زمان، تحقیق و سرمایه‌گذاری می‌طلبد اما مصرف نادرست آن می‌تواند ظرف یک تا دو سال دارو را از رده خارج کند. همین مسئله باعث کاهش تمایل شرکت‌های داروسازی برای سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های کشورها در حوزه سلامت شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های سلامت در کشورهای در حال‌توسعه مربوط به عفونت‌های بیمارستانی است، هشدار داد: بی‌توجهی به کنترل علمی و سختگیرانه عفونت می‌تواند تمام هزینه‌ها و خدمات درمانی را بی‌نتیجه کند.

رئیسی، مقاومت میکروبی در بسیاری از بیمارستان‌های اصلی کشور را از دلایل مهم مرگ‌ومیر بیماران دانست و گفت: جلسات علمی زمانی اثربخش است که به تعهد عملی در بیمارستان‌ها تبدیل شود. کنترل عفونت باید با رفتار دقیق، سختگیرانه و مبتنی بر استاندارد دنبال شود.

وی، نقش سوپروایزرهای کنترل عفونت، بازنگری استانداردهای بیمارستانی، طراحی فضاهای درمانی، مدیریت صحیح پسماند و تهویه مناسب را از ضرورت‌های فوری مراکز درمانی عنوان کرد و با اشاره به اهمیت کاهش بستری‌های طولانی‌مدت و تقویت مراقبت در منزل، گفت: انتقال برخی بیماران آموزش‌دیده به محیط خانه می‌تواند هم هزینه درمان را کاهش دهد و هم آن‌ها را از عفونت‌های مقاوم بیمارستانی دور نگه دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، از شستشوی دست‌ها به عنوان ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین اقدام کنترل عفونت یاد و تاکید کرد: رعایت این اصل در تمام بخش‌های درمانی ضروری است. همچنین بر اساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت، سهم آنتی‌بیوتیک‌های گروه Access باید به ۷۰ درصد برسد چراکه مصرف بی‌قاعده داروهای قوی موجب تشدید مقاومت میکروبی می‌شود.

رئیسی یادآور شد: کنترل عفونت نیازمند تلاش جمعی، تعهد سازمانی و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها است و بی‌توجهی به آن می‌تواند پیامدهای سنگینی برای سلامت جامعه داشته باشد.