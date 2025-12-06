مشارکت مردمی ستون اصلی ارتقای عدالت سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در پیامی به مناسبت روز جهانی داوطلب (۱۴ آذر)، با اشاره به اهمیت مشارکت آگاهانه و داوطلبانه مردم در مسیر تأمین، حفظ و ارتقای سلامت، از تلاش‌های داوطلبان سلامت، سفیران سلامت و اعضای شوراهای ارتقای سلامت در سراسر کشور قدردانی کرد و از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و اجتماعی، بیش از پیش از فعالیت‌های داوطلبانه در حوزه سلامت حمایت کنند.

ر این پیام آمده است: «سلامت، یک مقصد نیست، بلکه راهی بی‌پایان است که باید با انتخاب‌های آگاهانه و مشارکت فردی، گروهی و جمعی داوطلبانه مردم طی شود تا مقدمات تأمین، حفظ و ارتقای عادلانه سلامت در کشور فراهم گردد؛ چرا که مردم برخوردار از سواد سلامت مناسب، توانمند و ماهر برای خودمراقبتی، مشارکت موثرتری در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت خود، خانواده و جامعه خواهند داشت.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طی سه دهه گذشته، همواره از مشارکت ارزشمند مردم، سازمان‌ها و جوامع در قالب برنامه‌های جامعه‌محور بهره برده است و در این مسیر، داوطلبان و سفیران سلامت به عنوان ذینفعان فهیم و مصمم نظام سلامت با مشارکت در برنامه‌های ارتقای سلامت، علاوه بر تقویت حس با هم بودن و انسجام اجتماعی، همواره آغازگر تلاشی جمعی برای تأمین، حفظ و ارتقای عادلانه سلامت در کشور بوده و هستند.

از آنجا که با طراحی و توسعه «برنامه خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت» به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی حوزه معاونت بهداشت، سطح جدیدی از مراقبت‌ها به عنوان «سطح پایه» به «نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت» افزوده می‌شود تا زمینه مناسب برای ارتقای عادلانه سلامت در هر خانه، مدرسه، محل کار و محله‌ای از کشور عزیزمان ایران فراهم شود، در آستانه فرارسیدن روز جهانی داوطلب (۵ دسامبر، ۱۴ آذر) بر خود لازم می‌دانم مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خویش را از تمامی نیروهای مردمی فعال در عرصه سلامت کشور، اعم از نیروهای داوطلب سلامت، سفیران سلامت خانواده، دانش‌آموز و دانشجو و اعضای شوراهای ارتقای سلامت محله و محل کار که به صورت داوطلبانه در ارتقای سلامت خود، خانواده، همسالان، مدرسه، محل کار، محله، روستا و شهر نقش‌آفرینی می‌کنند، اعلام نمایم.»