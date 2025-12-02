چرا چهارشنبه تعطیل نشد؟استاندار تهران: فردا هوا خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مدارس این استان فردا چهارشنبه تعطیل نخواهد بود، گفت این تصمیم با توجه به روند اداری اتخاذ شده است.

وی در تشریح دلایل این تصمیم افزود: «برای تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا بر اساس مصوبه‌های موجود، لازم است سه مرحله طی شود: اول تأیید سازمان هواشناسی، دوم اعلام وضعیت توسط سازمان محیط زیست بر اساس داده‌های سامانه‌هایش و سوم درخواست رسمی دانشگاه علوم پزشکی برای اعلام وضعیت اضطراری.

معتمدیان تاکید کرد: هیچ‌کدام از این مراحل انجام نشده است.

استاندار تهران در ادامه به پیش‌بینی وضعیت هوا اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی این است که ان‌شالله بارندگی داریم، وزش باد داریم و فردا با توجه به این پیش‌بینی، مدارس فعال خواهند بود.