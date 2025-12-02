  1. استانها
چرا چهارشنبه تعطیل نشد؟استاندار تهران: فردا هوا خوب است

پردیس- استاندار تهران در تشریح دلیل عدم تشکیل کارگروه اضطرار آلودگی هوا گفت: فردا هوا خوب است و درخواستی برای تشکیل جلسه نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مدارس این استان فردا چهارشنبه تعطیل نخواهد بود، گفت این تصمیم با توجه به روند اداری اتخاذ شده است.

وی در تشریح دلایل این تصمیم افزود: «برای تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا بر اساس مصوبه‌های موجود، لازم است سه مرحله طی شود: اول تأیید سازمان هواشناسی، دوم اعلام وضعیت توسط سازمان محیط زیست بر اساس داده‌های سامانه‌هایش و سوم درخواست رسمی دانشگاه علوم پزشکی برای اعلام وضعیت اضطراری.

معتمدیان تاکید کرد: هیچ‌کدام از این مراحل انجام نشده است.

استاندار تهران در ادامه به پیش‌بینی وضعیت هوا اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی این است که ان‌شالله بارندگی داریم، وزش باد داریم و فردا با توجه به این پیش‌بینی، مدارس فعال خواهند بود.

    • مجید IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      11 0
      پاسخ
      سری الان به شاخص هوا بزن اعلام شده ۱۷۰
    • IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      33 1
      پاسخ
      مگر میشه هم مدارس باز باشه هم طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا بشه!؟
      • ناهید IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
        0 0
        اینا هر چی بخوان میشه دیگه یعنی باید بشه
    • IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      5 3
      پاسخ
      هوا الآن آلایندگی تهران بالاتر از160میباشد چطوری این آقا میگه که فردا چهارشنبه هوا خوب است ؟
    • الهام IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      6 0
      پاسخ
      یه سر بیاد شاه عبدالعظیم بعد نظر بده همشون تو کله تهران واسه ما تصمیم میگیرن جون بچه ها براشون مهم نیست
    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      3 0
      پاسخ
      بله استاندار عزیز حتما هوای شما سالمه طرف ماکه نفس نمیتونیم بکشیم متاسفانه
    • IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      7 0
      پاسخ
      الان با شاخص ۲۰۹ خطرناک... چطور فردا خوبه
    • فاطمه زر بندی IR ۰۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      سلام با اما و اگر شاید رفتین جلو یا با پیش بینی هواشناسی که شاخص روی ۱۷۲ هیچ باد و بارونی هم نیست که حالا بچه باید در معرض بیماری قرار بگیرن برای همین تعطیل نشد واقعا ممنون
    • ج IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      2 1
      پاسخ
      آلودگی تا عصر هست بعد عصر همه میرن خونه مگه مدرسه شبها بازه کمی منطق داشته باشید فردا مشخص میشه
      • ناشناس IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
        1 0
        امروز کلا بالای ۱۶۰ بوده تهران منطق چی میگه?!؟
    • ناشناس IR ۰۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      عحب ... علم غیب داره میگه فردا هوا خوب است !!!!
    • حاج پژمان IR ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آب قطع هوا کثیف تورم رو به بالا. تو رو خدا تعطیل نکنید ممنون
    • مهسا IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 1
      پاسخ
      الان صبح چهارشنبه و شاخص۱۶۷، بچه دوساله رو باید ببرم مهدکودک و چاره ای ندارم، کاش یک مادر هم در راس امور بود ، تا میفهمید درد مادری که شب را نخوابید و تا صبح شاخص منطقه مهدکودک فرزند خود را چک کرد
    • IR ۰۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ماپاکدشتیم،هواآلوده ترشده،برای یک روز سلامت بچه هارو به خطرانداختن،نمیدونیم این چه وضعشه
    • کارمند رسمی هلال احمر IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      ما که همیشه سرکار هستیم بدون مزایای اضافه
    • IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      هر چی گفته اشتباه بود هوا آلوده ست
    • لاله IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      متاسفم براتون
    • حسام الدین اسلامی IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آقای استاندار شما خودت وضعیت هوا رو نمیبینی
    • IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      2 0
      پاسخ
      مدیریت ضعیف و هیجانی باعث میشه شرایط دورکاری کارکنان حذف و مدارس باز بشه. مسئولین بفرمایند کدوم کارشناس گفته چهارشنبه هوا سالمه؟
    • مخاطب IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      واقعا چطور میشه تو این هوا نفس کشید!! خدایی جلسه میگیرین و تصمیم گیری میکنید یا شیر یا خط میندازین!؟ رو زمین دیده نمیشه اونوقت هوا خوبه! اگر هوا خوبه طرح زوج و فرد چی میگه اگر خوب نیست چرا تعطیل نمیکنید.
    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      شاخص آلودگی که بالای ۱۵۰ کجا هوا خوبه بعضی جاها هم که بنفشه ما هم که نه دور کاریم نه هیچی همه هم از اول هفته اومدیم سر کار.
    • K FR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      امروز صبح چهارشنبه ساعت ۷ صبح گفتن آلودگی ۱۶۰ هست تا عصر هم بدتر میشه..چرا خودمان را گول میزنیم
    • سعید IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      مدارس رو مجازی کنید یکی دو روز هوای خوب به چه درد میخوره؟ آلودگی شاید مانع بارش باران و برف بشه
    • ناشناس IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آقای معتمدیان به فکر سلامتی خودت نیستی به فکر سلامتی شهروندان باشید ما چه گناهی کردیم

