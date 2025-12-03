ارسال یک پیام از سمت ترامپ خطاب به جولانی+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طریق تام باراک فرستاده ویژه خود به سوریه یک پیام به ابومحمد جولانی رئیس جمهور خودخوانده این کشور ارسال کرد. این پیام با یکی از تصاویر نشست جولانی با ترامپ و امضای وی همراه بود.

ترامپ در این پیام مدعی شد که جولانی یک رهبر بزرگ خواهد شد و آمریکا به این روند کمک خواهد کرد.

جولانی و باراک در این دیدار در خصوص آخرین تحولات منطقه و موضوعات مورد توجه ۲ طرف رایزنی کردند.

ترامپ در حالی اقدام به مجیزگویی از جولانی کرده که از زمان استقرار وی و عناصر تحت حمایتش در سوریه ناامنی، بی ثباتی و جرم و جنایت در این کشور گسترش پیدا کرده است.