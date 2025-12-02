نتانیاهو: از سوریه خارج نمی شویم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که با تفاهم و روحیه خوب می‌توان با سوری‌ها به توافق رسید ولی تل‌آویو به اصول خود پایبند است.

نتانیاهو همچنین ادعا کرد: ما بر حمایت از شهرک های اسرائیلی به ویژه در شمال اصرار داریم.

وی گفت: از سوریه انتظار داریم که در راستای برپایی منطقه عاری از سلاح از دمشق تا منطقه حائل به ویژه جبل الشیخ حرکت کند.

او مدعی شد: ما در دفاع از متحدان دروزی خود اصرار داریم و اینکه اسرائیل از حمله زمینی در امان بماند.

وی اعلام کرد که این رژیم قصد دارد از دمشق تا جبل الشیخ که بلندترین کوه مشرف بر منطقه است، منطقه عاری از سلاح ایجاد کند.

او ادعا کرد: ما بر اینکه جنوب سوریه عاری از سلاح باشد، اصرار داریم و در مناطقی که تحت سیطره مان است می مانیم.

این ادعاهای نتانیاهو صراحتاً از نیت اشغال بخش‌هایی از جنوب سوریه پرده بر می‌دارد؛ کشوری که از پیش، بلندی‌های جولانش توسط این رژیم اشغال شده و با فروپاشی دولت سابق سوریه، مناطق دیگری به این اراضی اشغالی افزوده شده و نتانیاهو پیشتر از کوه جبل الشیخ دیدن کرده است.

جمعه گذشته نظامیان صهیونیست در ادامه سیاست‌های اشغالگرانه تل‌آویو قصد ورود به روستای بیت جن در استان القنیطره را داشتند که منجر به درگیری شدید با اهالی روستا شد و متجاوزان با ۱۳ زخمی پا به فرار گذاشتند و نیروی هوایی این رژیم به داد آنها رسید.