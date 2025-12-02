  1. بین الملل
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

تحرکات جدید نظامیان رژیم صهیونیستی در حومه قنیطره سوریه

منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند: هفت خودرو نظامی و نفربرهای ارتش رژیم صهیونیستی وارد شهرک بئرعجم و روستای رویحینه در حومه مرکزی قنیطره شدند.

این منابع بیان کردند که گروهی از نظامیان اسرائیلی به پرسه زنی در شمال سد کودنا در نزدیکی عین زیوان در حومه جنوبی قنیطره پرداختند.

روز گذشته نیز خبرنگار سانا در قنیطره گزارش داد که نظامیان اشغالگر با نفربر و خودروهای هامر به تل ابوقبیس واقع در حومه روستای عین زیوان در حومه جنوبی قنیطره وارد شدند.

ساعاتی قبل نیز نظامیان صهیونیستی به سمت روستای صیدا الحانوت و حومه الدوایه غربی در حومه جنوبی قنیطره رفته بودند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.

