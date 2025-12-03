شکایت علیه «اسرائیل» به خاطر مانع تراشی در فعالیت خبرنگاران فرانسوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القدس العربی، اتحادیه بین‌المللی خبرنگاران و سندیکای ملی خبرنگاران فرانسه اعلام کردند: اقدامات اسرائیل علیه خبرنگاران فرانسوی می‌تواند مصداق «جنایت جنگی» باشد و دادستانی ضدتروریسم پاریس صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

وکلای این پرونده تأکید کردند: اسرائیل به‌طور عمدی و گاه با خشونت، خبرنگاران فرانسوی را از کار در سرزمین‌های فلسطینی بازمی‌دارد و امنیت آنان را در کرانه باختری به خطر می‌اندازد؛ اقدامی که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مصداق جنایت جنگی به شمار می‌رود.

همزمان یک خبرنگار فرانسوی دیگر نیز از تعرض مستقیم شهرک‌نشینان اسرائیلی به او هنگام پوشش رویدادها در اراضی اشغالی خبر داده است.

طبق گزارش مرکز «خبرنگاران بدون مرز»، از آغاز حملات رژیم اسرائیل به غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۲۱۰ خبرنگار به‌دست نیروهای اشغالگر شهید شده‌اند.

اسرائیل همچنین مانع ورود مستقل خبرنگاران خارجی به غزه شده و تنها به تعداد محدودی تحت کنترل نظامیان خود اجازه ورود داده است.

فرانسه پیش‌تر نیز شاهد طرح چندین شکایت مرتبط با جنگ غزه؛ از جمله علیه نظامیان فرانسوی–اسرائیلی عضو واحدهای نخبه ارتش اسرائیل و شرکت تسلیحاتی «یورو لینکس» و برخی شهرک‌نشینان فرانسوی–اسرائیلی به اتهام مشارکت در جنایات اشغالگری بوده است.

دادستانی ضدتروریسم پاریس حتی تحقیقاتی درباره قتل دو کودک فرانسوی در بمباران غزه توسط رژیم اسرائیل آغاز کرده است.

