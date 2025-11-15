به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان از «یوسف راجی» وزیر امور خارجه این کشور خواسته است تا به نمایندگی دائم لبنان در سازمان ملل دستور دهد تا شکایت فوری را علیه رژیم به دلیل ساخت دیوار بتنی در مرز جنوبی لبنان که از خط آبی ترسیم شده پس از عقب نشینی اسرائیل در سال ۲۰۰۰ عبور می‌کند، به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد.

رئیس جمهور لبنان همچنین درخواست کرده است که این شکایت با گزارش‌های سازمان ملل متحد که انکار اسرائیل در مورد ساخت دیوار را رد می‌کند، همراه باشد. این گزارش ها همچنین تأیید می کند که دیوار بتنی ساخته شده توسط ارتش اسرائیل مانع از دسترسی ساکنان جنوب لبنان به منطقه‌ای به مساحت بیش از ۴۰۰۰ متر مربع از زمین‌های آن شده است.

طبق اطلاعات ارائه شده از سوی ریاست جمهوری لبنان، گزارش‌های بین‌المللی تأیید می‌کند که نیروهای یونیفل به اسرائیل در مورد لزوم برداشتن دیوار اطلاع داده‌اند، به ویژه از آنجا که ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان و اقداماتی که در آنجا انجام می‌دهد، نقض قطعنامه شماره ۱۷۰۱ شورای امنیت و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است.