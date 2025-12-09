خبرنگاران بدون مرز: اسرائیل بدترین دشمن خبرنگاران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در حالی که از آغاز جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، نام این رژیم بارها در صدر ناقضان حقوق خبرنگاران و اصحاب رسانه قرار گرفته است، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی که درباره کشتار خبرنگاران در سراسر جهان تهیه نموده و امروز منتشر شد، اعلام کرد که ۶۰ خبرنگار در حین انجام وظایف خود یا به دلیل ماهیت کارشان در یک سال در سراسر جهان کشته شده‌اند که تقریباً نیمی از آنها در نوار غزه و به دست ارتش اسرائیل ترور شدند.

سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد: تعداد خبرنگارانی که بین ۱ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۱ دسامبر ۲۰۲۵ کشته شده اند، به دلیل اقدامات جنایتکارانه نیروهای مسلح، چه منظم و چه نامنظم، و باندهای جرایم سازمان‌یافته، افزایش پیدا کرده است و در واقع خبرنگاران نمی‌میرند، بلکه کشته می‌شوند.

آن بوکاندت، سردبیر گزارشگران بدون مرز گفت که این وضعیت نتیجه نفرت افروزی نسبت به خبرنگاران و همچنین مصونیت از مجازات است. چالش واقعی، امروز این است که دولت‌ها دوباره بر حفاظت از روزنامه‌نگاران تمرکز کنند و آنها را هدف قرار ندهند.

این سازمان بین المللی در ادامه گزارش خود، رژیم صهیونیستی را بزرگترین دشمن اصحاب رسانه دانسته و تاکید کرد: ارتش اسرائیل بدترین دشمن خبرنگاران است و در ۱۲ ماه گذشته ۲۹ نفر از کارکنان بخش رسانه را در حین انجام وظیفه خود در اراضی فلسطین به قتل رسانده است. همچنین از اکتبر ۲۰۲۳ همزمان با آغاز جنگ غزه حداقل ۲۲۰ نفر از اصحاب رسانه در این منطقه به قتل رسیده‌اند.

سردبیر سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد: کسانی که مرتکب جنایات علیه اصحاب رسانه می‌شوند، در تلاش برای بدنام کردن آنها جهت توجیه جنایات خودشان هستند. در واقع هیچ گلوله سرگردانی وجود ندارد؛ بلکه خبرنگاران عامدانه هدف قرار می‌گیرند، زیرا حقیقت را به جهان گزارش می‌دهند.