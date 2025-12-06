اقدام کانادا برای حمایت از جولانی در سایه تداوم کشتارها در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت کانادا اعلام کرد که نام سوریه را از «کشورهای حامی تروریسم» حذف کرده است. این کشور همچنین نام تشکیلات تروریستی هیئت تحریر الشام را از لیست گروهک‌های تروریستی پاک کرده است.

دولت کانادا مدعی شد که این اقدام در راستای حمایت از تلاش‌های دولت خودخوانده سوریه برای تقویت ثبات در این کشور و ساختن آینده‌ای بهتر و امن تر برای ساکنان آن و بعد از حرکت مشابه آمریکا و انگلیس صورت می‌گیرد.

این در حالی است که سوریه از زمان براندازی نظام بشار اسد تاکنون شاهد گسترش کشتار، غارت، خون ریزی و درگیری‌های داخلی بوده است و عناصر وابسته به جولانی رئیس جمهور خودخوانده این کشور نقش فعالی در این خصوص ایفا می‌کنند.

پیش از این آمریکا نیز در نیمه ماه گذشته میلادی نام جولانی را از لیست عناصر تروریست حذف کرد.