علی قاسم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح دستاوردهای دوره ششم مدیریت شهری در حوزه دیپلماسی شهری و ارتباط با شهرهای خواهرخوانده، وضعیت گذشته و امروز این حوزه را تبیین کرد و از توسعه روابط بین‌المللی اصفهان در این دوره سخن گفت.

وی اعلام کرد: یکی از محورهای اصلی مدیریت شهری در این دوره، فعال‌سازی دیپلماسی شهری با وجود فراز و نشیب‌های جهانی و شرایط کشور بوده است.

شهردار اصفهان تصریح کرد: پیش از آغاز این دوره، اصفهان پانزده خواهرخوانده داشت و اکنون با اضافه‌شدن سه شهر دیگر از جمله شهر کازان روسیه تعداد این شهرها به هجده شهر رسیده است. به گفته او، برای شهر حیدرآباد نیز تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده است.

وی گفت: برخی شهرهای طرف مذاکره به دلیل فضای سیاسی حاکم بر جهان با احتیاط عمل کرده‌اند، اما مدیریت شهری پیام صلح و دوستی را به همه طرف‌ها ارسال کرده و تلاش داشته ارتباطات را فعال نگه دارد.

شهردار اصفهان تاکید کرد: مانع اصلی در مسیر توسعه خواهرخواندگی، عوامل داخلی نبوده و بیشتر فضای جهانی باعث کندی روند همکاری‌ها شده است. با این حال، علاقه‌مندی بسیاری از شهرها برای برقراری ارتباط با اصفهان وجود داشته و همچنان نیز ادامه دارد.

وی هماهنگی کامل استانداری و دفتر وزارت امور خارجه در اصفهان را مورد تأکید قرار داد و گفت: در این دوره، همکاری دستگاه‌های بالادستی برای پیگیری خواهرخواندگی‌ها مثال‌زدنی بوده است.

قاسم زاده افزود: شهرهای زیادی توسط اصفهان برای انعقاد تفاهم‌نامه‌های جدید معرفی و کاندیدا شده‌اند که برخی از آنها نهایی شده و برخی دیگر در مراحل پایانی قرار دارند.

وی با اشاره به آثار مستقیم خواهرخواندگی‌ها بر توسعه شهری اظهار کرد: رفت‌وآمد نخبگان، هنرمندان، دانشگاهیان و ورزشکاران میان اصفهان و شهرهای همکار، به تبادل فرهنگی و ارتقای فهم مشترک کمک کرده است.

شهردار اصفهان اضافه کرد: مدیران شهری در سفر به شهرهای خواهرخوانده با تجربیات جدید شهری و شهرسازی آشنا شده‌اند و این تجارب الهام‌بخش ایده‌های تازه و بومی‌سازی شده در مدیریت شهر بوده است.

وی افزود: قرار گرفتن در یک حلقه بسته و بی‌توجهی به روندهای جهانی، ظلمی نابخشودنی به توسعه شهری است و تعامل با جهان می‌تواند بدون خدشه به ارزش‌های فرهنگی و اعتقادی انجام شود.

قاسم زاده تاکید کرد: در نبود این تعامل، نه امکان معرفی ظرفیت‌های اصفهان وجود دارد و نه می‌توان از تجارب مثبت جهانی برای پیشرفت شهر بهره گرفت.

وی اولویت دیپلماسی فرهنگی اصفهان را معرفی ظرفیت‌های این شهر در سطح جهانی، توسعه گردشگری و استفاده از دستاوردهای دیگر کشورها در حوزه‌هایی چون انرژی پاک، معماری و توسعه شهری عنوان کرد.

شهردار اصفهان گفت: سیاست کلی مدیریت شهری باید ایجاد ارتباط گسترده با دنیا بر پایه ارزش‌های فرهنگی اصفهان باشد و تعاملات بین‌المللی با همه کشورها جز کشورهایی که در نظام جمهوری اسلامی به عنوان خط قرمز تعریف شده‌اند، گسترش یابد.