  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۵

تلگراف: روسیه در جنگ اوکراین پیروز شده است

تلگراف: روسیه در جنگ اوکراین پیروز شده است

یک روزنامه غربی به پیروزی روسیه در جنگ اوکراین اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت، روسیه در جنگ اوکراین پیروز شد؛ بنابراین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور کسی است که شروط صلح را تعیین می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است، هیچ اعتراض خشم آمیزی از سوی کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نمی‌تواند این واقعیت آشکار را تغییر دهد. اروپایی‌ها می‌توانند طرح‌های صلحی را ارائه دهند که همسو با خواسته‌های آنها است اما در نهایت آن چیزی که مهم است نظر پوتین خواهد بود.

در این گزارش تاکید شده است، اروپا منابع مالی و تسلیحاتی لازم برای تداوم حمایت از اوکراین را در اختیار ندارد. فروپاشی اقتصاد روسیه بر اثر تحریم‌های جدید و حملات اوکراین یک تفکر ساده لوحانه است. زمان به نفع روسیه در حال گذر است. اوکراین باید با از دست دادن قلمرو خود کنار بیاید.

کد خبر 6676363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فریدون IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      روسیه بعد از شکست ناپلئون و فاشیست آلمان این بار باشکست ناتو غرور اروپا را خدشه دار کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها