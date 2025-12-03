به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت، روسیه در جنگ اوکراین پیروز شد؛ بنابراین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور کسی است که شروط صلح را تعیین می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده است، هیچ اعتراض خشم آمیزی از سوی کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نمی‌تواند این واقعیت آشکار را تغییر دهد. اروپایی‌ها می‌توانند طرح‌های صلحی را ارائه دهند که همسو با خواسته‌های آنها است اما در نهایت آن چیزی که مهم است نظر پوتین خواهد بود.

در این گزارش تاکید شده است، اروپا منابع مالی و تسلیحاتی لازم برای تداوم حمایت از اوکراین را در اختیار ندارد. فروپاشی اقتصاد روسیه بر اثر تحریم‌های جدید و حملات اوکراین یک تفکر ساده لوحانه است. زمان به نفع روسیه در حال گذر است. اوکراین باید با از دست دادن قلمرو خود کنار بیاید.